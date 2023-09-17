Паління цигарок на гойдалці та "подорож" на дах: як хасиди відсвяткували Рош га-Шана

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані завершується святкування Рош га-Шана. Перші паломники вже виїжджають з міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

За його словами, в Україну приїхали хасиди з різних частин світу, серед них:

Ізраїль;

США;

Велика Британія;

Аргентина;

Молдова та інші.

Скільки коштує подорож для хасидів

Також стало відомо, скільки коштує квиток на мікроавтобус, який прямує до Молдови. Його ціна — 300 доларів США. Такий один автомобіль може вміщати до восьми осіб. Тому український водій за таку подорож може отримати понад дві тисячі доларів.

Інциденти з паломниками

Журналіст каже, що в зоні паломництва можна було побачити багато цікавих подій.

"Наприклад, як український патрульний піднімався на дев'ятий поверх багатоповерхівки, аби зняти хасидів, які залізли на дах. Мета їхнього перебування там — невідома. Також побачили, як дорослі хасиди залізли на дитячу гойдалку і почали там кататися та одночасно з цим палити цигарки", — зазначив він.

За словами одного з працівників готелю, в якому жили хасиди, під час проживання паломники на балконі смажили козлика. Таких подібних історій є ще дуже багато.

"Також ми бачили сьогодні, як хасид хотів обміняти свій годинник на пляшку горілки, проте наші люди відмовилися від такого бартеру", — додав журналіст.

Нагадаємо, міський голова Умані Ірина Плетньова розповіла про туристичний збір з кожного хасида, який приїхав у місто на святкування Рош га-Шана. Кошти витрачаються на прибирання, облаштування блокпостів та встановлення додаткових знаків. Плетньова також прокоментувала допомогу від Ізраїлю.