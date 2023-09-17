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Курение сигарет на качелях и "путешествие" на крышу: как хасиды отпраздновали Рош ха-Шана

17 сентября 2023 18:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Курение сигарет на качелях и "путешествие" на крышу: как хасиды отпраздновали Рош га-Шана
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Умани завершается празднование Рош ха-Шана. Первые паломники уже уезжают из города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По его словам, в Украину приехали хасиды из разных частей мира, среди них:

  • Израиль;
  • США;
  • Великобритания;
  • Аргентина;
  • Молдова и другие.

Сколько стоит путешествие для хасидов

Также стало известно, сколько стоит билет на микроавтобус, направляющийся в Молдову. Его цена — 300 долларов США. Такой один автомобиль может вмещать до восьми человек. Поэтому украинский водитель за такое путешествие может получить более двух тысяч долларов.

Инциденты с паломниками

Журналист говорит, что в зоне паломничества можно было увидеть много интересных событий.

"Например, как украинский патрульный поднимался на девятый этаж многоэтажки, чтобы снять хасидов, которые забрались на крышу. Цель их пребывания там — неизвестна. Также увидели, как взрослые хасиды залезли на детские качели и начали там кататься и одновременно с этим курить сигареты", — отметил он.

По словам одного из работников гостиницы, в которой жили хасиды, во время проживания паломники на балконе жарили козлика. Таких подобных историй еще очень много.

"Также мы видели сегодня, как хасид хотел обменять свои часы на бутылку водки, однако наши люди отказались от такого бартера", — добавил журналист.

Напомним, городской голова Умани Ирина Плетнева рассказала о туристическом сборе с каждого хасида, приехавшего в город на празднование Рош ха-Шана. Средства тратятся на уборку, обустройство блокпостов и установку дополнительных знаков. Плетнева также прокомментировал помощь от Израиля.

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