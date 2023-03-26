Які емоції викликає місто

Які емоції викликають у людей міські простори

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Звичайний вихід на вулицю в місті може викликати безліч різних емоцій: від радості та спокою до страху та гніву. Нові дослідження показують як можна покращити міста, опираючись на емоції людей. Про це пишуть у своїй статті науковці з іспанського Університету Ллейди Монтсеррат Герреро Льядос і Даніель Пауль Агусті. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Які емоції пробуджує місто

Існує багато людей, які в той чи інший час відчували страх або стрес на вулиці. Є також ті, хто виходить на вулицю, щоб розслабитися або відключитися від домашнього чи робочого життя. Місце одне й те саме, але досвід явно відрізняється. Незважаючи на те, що вулиця є важливим простором у нашому житті, ми не знаємо, чому вона викликає позитивні емоції в одних людей, а в інших — негативні.

Багато муніципалітетів інвестували значні суми грошей, щоб "очистити", "покращити" та "модернізувати" свої вулиці, площі та парки. Це, як правило, означає зміну планування міста, збільшення кількості ліхтарів на вулицях або висадку рослин.

Але насправді це лише формальні втручання: наскільки вони покращують емоції, які люди відчувають у публічному просторі, не вивчалося.

Ідентифікація емоцій

Традиційно емоції визначають за допомогою опитувань. Такий підхід має певні проблеми. Головна з них полягає в тому, що люди брешуть — свідомо чи несвідомо. Вони також забувають щось, не хочуть зізнаватися, що їх щось лякає, або неправильно заповнюють анкету.

Потрібен був новий метод. І це стало можливим в останні роки завдяки мініатюризації (і зниженню вартості) деяких медичних приладів. Тепер люди можуть пересуватися вулицею з приладами, які вимірюють їхні емоції.

Одним з таких показників є частота серцевих скорочень. Коли ми говоримо, що у когось серцебиття 60 ударів на хвилину, можна зробити висновок, що час між ударами становить одну секунду. Але насправді, протягом цих 60 секунд частота кожного удару змінюється відповідно до змін, які переживає людина. Вимірювання цих варіацій дає можливість визначити зміни в емоціях, які переживає людина.

Ці зміни в інтервалах між ударами можна виміряти за допомогою таких інструментів, як пульсометри, які використовують спортсмени. Якщо цю інформацію прив'язати до певного місця (наприклад, за допомогою GPS мобільного телефону), можна дізнатися, які місця пов'язані зі змінами серцебиття, і шукати можливі причини.

Різні реакції залежно від статі

Зміни частоти серцевих скорочень виявляють деякі суттєві відмінності в тому, як групи людей сприймають публічний простір. Наприклад, вони дають змогу виявити зміни у сприйнятті простору залежно від статі.

В одному з перших тестів, проведених для виявлення цих змін, який відбувся в історичному центрі міста Ллейда (Іспанія), результати показали, що жінки відчували на 17,34% вищий стрес, ніж чоловіки, протягом усього експерименту. Крім того, 20,51% учасниць оцінили деякі з відвіданих місць як "неприємні", порівняно з лише 8,6% чоловіків. Так само були виявлені значні відмінності в тому, які саме простори викликали ці емоції.

Жінки, як правило, відчували вищий рівень стресу на вузьких пішохідних вулицях, особливо якщо там були інші люди або припарковані транспортні засоби, що створювали зони поганої видимості. Натомість чоловіки відчували більший стрес у парках, садах і на торгових вулицях з великою кількістю людей.

Щось цікаве спостерігалося саме в парках і садах. Ці місця, схоже, викликали у жінок відчуття комфорту, тоді як у чоловіків переважав стрес. Це приклад того, як одне й те саме місце може по-різному сприйматися різними групами людей.

Важливо також зазначити, що при визначенні емоцій, які відчували під час експерименту, жінки частіше, ніж чоловіки, висловлювали страх і смуток. Чоловіки ж, як правило, проявляли радість і гнів.

Планування міста на основі емоцій

З початком пандемії COVID-19 спостерігалося зростання тривожності та страху виходити на вулицю. Знання походження цих емоцій дозволяє нам зрозуміти причини такої ситуації та спроєктувати громадські простори, які вирішують питання комфорту та психічного здоров'я населення.

Маленькі мікропростори, які ми бачимо щодня, такі як переходи на зебрі, вузькі тротуари та припарковані автомобілі, можуть бути безпосередньо пов'язані з тим, добре чи погано ми почуваємося в громадському місці. Правильне розуміння цих нюансів має важливе значення для проєктування просторів, які працюють для людей людей, а не проти них.

Даніель Пауль Агусті, професор географії, Університет Ллейди

Монтсеррат Герреро Льядос, викладачка геоінформаційних систем та картографії, Університет Ллейди