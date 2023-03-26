Какие эмоции вызывает город

Какие эмоции вызывают у людей городские пространства

Мария Кагал Редактор международного отдела

Обычный выход на улицу в городе может вызвать множество разных эмоций: от радости и спокойствия до страха и гнева. Новые исследования показывают, как можно улучшить города, опираясь на эмоции людей. Об этом пишут в своей статье ученые из испанского Университета Ллейды Монтсеррат Герреро Льядос и Даниэль Пауль Агусти. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Какие эмоции пробуждает город

Есть много людей, которые в то или иное время испытывали страх или стресс на улице. Есть также те, кто выходит на улицу, чтобы расслабиться или отключиться от домашней или рабочей жизни. Место одно и то же, но опыт явно отличается. Несмотря на то, что улица является важным пространством в нашей жизни, мы не знаем, почему она вызывает положительные эмоции у одних людей, а у других негативные.

Многие муниципалитеты инвестировали значительные суммы денег, чтобы "очистить", "улучшить" и "модернизировать" свои улицы, площади и парки. Это, как правило, означает изменение планировки города, увеличение количества фонарей на улицах или высадку растений.

Но на самом деле это лишь формальные вмешательства: как они улучшают эмоции, которые люди испытывают в публичном пространстве, не изучалось.

Идентификация эмоций

Традиционно эмоции определяют с помощью опросов. Такой подход имеет некоторые проблемы. Главная из них состоит в том, что люди врут — сознательно или бессознательно. Они также забывают что-то, не хотят признаваться, что их что-то пугает, или неправильно заполняют анкету.

Требовался новый метод. И это стало возможным в последние годы благодаря миниатюризации (и понижению стоимости) некоторых медицинских приборов. Теперь люди могут передвигаться по улице с приборами, измеряющими их эмоции.

Одним из таких показателей является частота сердечных сокращений. Когда мы говорим, что у кого-то сердцебиение 60 ударов в минуту, можно заключить, что время между ударами составляет одну секунду. Но на самом деле, в течение этих 60 секунд частота каждого удара изменяется в соответствии с переживаемыми человеком. Измерение этих вариаций позволяет определить изменения в эмоциях, которые переживает человек.

Эти изменения в интервалах между ударами можно измерить с помощью таких инструментов как пульсометры, которые используют спортсмены. Если привязать эту информацию к определенному месту (например, с помощью GPS мобильного телефона), можно узнать, какие места связаны с изменениями сердцебиения, и искать возможные причины.

Различные реакции в зависимости от пола

Изменения частоты сердечных сокращений выявляют некоторые существенные отличия в том, как группы людей воспринимают публичное пространство. Например, они позволяют выявить изменения в восприятии пространства в зависимости от пола.

В одном из первых тестов, проведенных для обнаружения этих изменений, который провели в историческом центре города Ллейда (Испания), результаты показали, что женщины испытывали на 17,34% более высокий стресс, чем мужчины, на протяжении всего эксперимента. Кроме того, 20,51% участниц оценили некоторые из посещенных мест как "неприятные" по сравнению с лишь 8,6% мужчин. Также были обнаружены значительные отличия в том, какие именно пространства вызывали эти эмоции.

Женщины, как правило, испытывали более высокий уровень стресса на узких пешеходных улицах, особенно если там были другие люди или припаркованные транспортные средства, создававшие зоны плохой видимости. В то же время мужчины испытывали больший стресс в парках, садах и на торговых улицах с большим количеством людей.

Что-то интересное наблюдалось именно в парках и садах. Эти места, похоже, вызывали у женщин чувство комфорта, тогда как у мужчин преобладал стресс. Это пример того, как одно и то же место может по-разному восприниматься разными группами людей.

Важно также отметить, что при определении эмоций, испытываемых во время эксперимента, женщины чаще, чем мужчины, выражали страх и грусть. Мужчины же, как правило, проявляли радость и гнев.

Планирование города на основе эмоций

С началом пандемии COVID-19 наблюдался рост тревожности и страха выходить на улицу. Знание происхождения этих эмоций позволяет понять причины такой ситуации и спроектировать общественные пространства, которые решают вопросы комфорта и психического здоровья населения.

Маленькие микропространства, которые мы видим каждый день, такие как переходы на зебре, узкие тротуары и припаркованные автомобили, могут быть напрямую связаны с тем, хорошо или плохо мы чувствуем себя в общественном месте. Правильное понимание этих нюансов имеет важное значение для проектирования пространств, работающих для людей людей, а не против них.

Даниэль Пауль Агусти, профессор географии, Университет Ллейды

Монтсеррат Герреро Льядос, преподаватель геоинформационных систем и картографии, Университет Ллейды