Паспорт РФ або голод: як росіяни на окупованих територіях тероризують людей

У Херсоні роздають гуманітарну допомогу від Хмельницької області у листопаді 2022 року. Фото: Кирило Тимошенко\Telegram

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські окупанти будь-яким чином змушують людей отримати паспорт держави-терориста РФ. Так, росіяни розпочали харчовий терор проти місцевих.

Про це повідомив редактор херсонського ЗМІ "Мост" Сергій Нікітенко в інтерв'ю для "24 каналу".

Читайте також:

Паспорт РФ або голод

За словами Нікітенка, місцевим мешканцям доводиться голодувати, адже, росіяни не видають їм гуманітарну допомогу без наявності паспорта РФ.

"Що далі — то жорсткіший цей терор. У селах ще більш-менш. Люди мають якісь запаси, вони зробили їх на зиму. Що відбувається в містах — складно уявити", — розповідає Нікітенко.

Люди масово втікають з окупації

Як каже журналіст, велика кількість мешканців намагаються виїхати з окупованих територій, рахунок йде на тисячі. До прикладу, в населеному пункті Олешки проживало приблизно 15 тисяч осіб. Наразі, ця кількість зменшилася до декількох тисяч.

Переважна більшість людей втікають через Європу на підконтрольну Україні територію. Але є й ті, хто виїжджає через Крим та РФ.

"Багато випадків було, що з тих же Олешок людина виїжджала, проїжджала тисячі кілометрів довкола, через окупований Крим, Росію, Європу і поверталася в Україну", — каже Нікітенко.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог все більше тероризує українців. Так у Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав.