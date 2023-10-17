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Паспорт РФ або голод: як росіяни на окупованих територіях тероризують людей

17 жовтня 2023 10:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Паспорт РФ або голод: як росіяни на окупованих територіях тероризують людей
У Херсоні роздають гуманітарну допомогу від Хмельницької області у листопаді 2022 року. Фото: Кирило Тимошенко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські окупанти будь-яким чином змушують людей отримати паспорт держави-терориста РФ. Так, росіяни розпочали харчовий терор проти місцевих. 

Про це повідомив редактор херсонського ЗМІ "Мост" Сергій Нікітенко в інтерв'ю для "24 каналу".

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Паспорт РФ або голод

За словами Нікітенка, місцевим мешканцям доводиться голодувати, адже, росіяни не видають їм гуманітарну допомогу без наявності паспорта РФ. 

"Що далі — то жорсткіший цей терор. У селах ще більш-менш. Люди мають якісь запаси, вони зробили їх на зиму. Що відбувається в містах — складно уявити", — розповідає Нікітенко. 

Люди масово втікають з окупації

Як каже журналіст, велика кількість мешканців намагаються виїхати з окупованих територій, рахунок йде на тисячі. До прикладу, в населеному пункті Олешки проживало приблизно 15 тисяч осіб. Наразі, ця кількість зменшилася до декількох тисяч. 

Переважна більшість людей втікають через Європу на підконтрольну Україні територію. Але є й ті, хто виїжджає через Крим та РФ. 

"Багато випадків було, що з тих же Олешок людина виїжджала, проїжджала тисячі кілометрів довкола, через окупований Крим, Росію, Європу і поверталася в Україну", — каже Нікітенко.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог все більше тероризує українців. Так у Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав. 

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