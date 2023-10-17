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Паспорт РФ или голод: как россияне на оккупированных территориях терроризируют людей

17 октября 2023 10:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Паспорт РФ или голод: как россияне на оккупированных территориях терроризируют людей
В Херсоне раздают гуманитарную помощь от Хмельницкой области в ноябре 2022 года. Фото: Кирилл Тимошенко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На временно оккупированных территориях Херсонщины российские оккупанты любым способом заставляют людей получить паспорт государства-террориста РФ. Так, россияне начали пищевой террор против местных.

Об этом сообщил редактор херсонского СМИ "Мост" Сергей Никитенко в интервью "24 канала".

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Паспорт РФ или голод

По словам Никитенко, местным жителям приходится голодать, ведь россияне не выдают им гуманитарную помощь без наличия паспорта РФ.

"Чем дальше — тем жестче этот террор. В селах еще более-менее. Люди имеют какие-то запасы, они сделали их на зиму. Что происходит в городах — сложно представить", — рассказывает Никитенко.

Люди массово бегут из оккупации

Как говорит журналист, большое количество жителей пытаются уехать с оккупированных территорий, счет идет на тысячи. К примеру, в населенном пункте Олешки проживало около 15 тысяч человек. Сейчас это количество уменьшилось до нескольких тысяч.

Подавляющее большинство людей убегают через Европу на подконтрольную Украине территорию. Но есть и те, кто уезжает через Крым и РФ.

"Много случаев было, что из тех же Олешек человек уезжал, проезжал тысячи километров вокруг, через оккупированный Крым, Россию, Европу и возвращался в Украину", — говорит Никитенко.

Напомним, на временно оккупированных территориях враг все больше терроризирует украинцев. Так в Мелитополе оккупанты заставляют родителей, чтобы те оформляли российское гражданство для своих детей. Иначе угрожают лишением родительских прав.

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