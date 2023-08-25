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Пенсія для дружини військового: хто може розраховувати

25 серпня 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пенсія для дружини військового: хто може розраховувати
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після початку повномасштабного вторгнення чимало чоловіків взяли до рук зброю і пішли захищати нашу країну від ворога. Багато, на жаль, загинули на цій війні. Сиротами та вдовами залишилися їхні близькі. Та чи можуть вони розраховувати на допомогу від держави

Чи передбачає держава нарахування спеціальних пенсій для дружин військових, які виховують дітей. Новини.LIVE — розбиралися.

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Пенсія для дружини військового

Як зазначають у Пенсійному Фонді України, пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також членів їхніх сімей, врегульовано Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб".

За нормами цього Закону, непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який  загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. 

Зокрема, таке право надається дружині годувальника, яка доглядає за його дитиною віком до 8 років.

Пенсія в разі втрати годувальника в такому випадку призначається  незалежно від  віку і працездатності дружини та за умови, що дружина не працює.

Якщо годувальник помер/загинув під час виконання своїх військових обов'язків, пенсія призначається:

  • У розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію має лише один член сім'ї.
  • У розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше членів сім'ї.

Нагадаємо, в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм можуть презентувати із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.

За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, відомство зараз працює над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з огляду на відпрацьований стаж та сплачені внески. І щоб цей алгоритм був завжди прив'язаний до якихось базових величин.

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