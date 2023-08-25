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Пенсия для жены военного: кто может рассчитывать

25 августа 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пенсия для жены военного: кто может рассчитывать
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После начала полномасштабного вторжения многие мужчины взяли в руки оружие и пошли защищать нашу страну от врага. Многие, к сожалению, погибли на этой войне. Сиротами и вдовами остались близкие. Но могут ли они рассчитывать на помощь от государства.

Предусматривает ли государство начисление специальных пенсий для жен военных, воспитывающих детей. Новини.LIVE — разбирались.

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Пенсия для жены военного

Как отмечают в Пенсионном Фонде Украины, пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, а также членов их семей, урегулировано Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

По нормам этого Закона, нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

В частности, такое право предоставляется жене кормильца, ухаживающей за его ребенком в возрасте до 8 лет.

Пенсия в случае потери кормильца в таком случае назначается независимо от возраста и трудоспособности жены и при условии, что жена не работает.

Если кормилец умер/погиб во время исполнения своих воинских обязанностей, пенсия назначается:

  • В размере 70% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеет только один член семьи.
  • В размере 50% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более членов семьи.

Напомним, в Украине иначе будут считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.

По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, ведомство сейчас работает над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии с учетом отработанного стажа и уплаченных взносов. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-либо базовым величинам.

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