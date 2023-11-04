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Пенсіонери в Україні змушують дітей платити їм довічні елементи — на чиєму боці суд

4 листопада 2023 05:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Пенсіонери в Україні змушують дітей платити їм довічні елементи — на чиєму боці суд
Пенсіонери в Україні. Фото: ТСН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні фіксують випадки, коли пенсіонери через суд змушують платити дітей довічні елементи. При цьому, їхній розмір залежить від витрат пенсіонера та від доходу дорослого сина чи доньки.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

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Як пенсіонери змушують дітей платити їм аліменти

У реєстрі судових рішень все частіше фіксують випадки, коли дорослі батьки та матері намагаються через суд зобов'язати своїх дітей надавати матеріальну допомогу.

"Наприклад, Жидачівський районний суд Львівської області зобов'язав дочку платити своєму літньому батькові по 1 тис. грн на місяць до кінця його життя. Пенсіонер просив у суді платити йому по 4 тис. грн", — мовиться у повідомленні.

Також зазначимо, що кілька днів тому Дергачівський районний суд Харківської області зобов'язав жінку платити своєму батькові 25% усіх доходів до кінця його життя.

Зокрема, у матеріалах справи йдеться, що пенсіонер цілеспрямовано пройшов медкомісію, яка підтвердила його інвалідність.

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