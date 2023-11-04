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Пенсионеры в Украине заставляют детей платить им пожизненные элементы — на чьей стороне суд

4 ноября 2023 05:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Пенсионеры в Украине заставляют детей платить им пожизненные элементы — на чьей стороне суд
Пенсионеры в Украине. Фото: ТСН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине фиксируют случаи, когда пенсионеры из-за суда заставляют платить детей пожизненные элементы. При этом их размер зависит от расходов пенсионера и от дохода взрослого сына или дочери.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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В реестре судебных решений все чаще фиксируют случаи, когда взрослые родители и матери пытаются через суд обязать своих детей оказывать материальную помощь.

"Например, Жидачевский районный суд Львовской области обязал дочь платить своему пожилому отцу по 1 тыс. грн в месяц до конца его жизни. Пенсионер просил в суде платить ему по 4 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также отметим, что несколько дней назад Дергачевский районный суд Харьковской области обязал женщину платить отцу 25% всех доходов до конца его жизни.

В частности, в материалах дела говорится, что пенсионер целенаправленно прошел медкомиссию, подтвердившую его инвалидность.

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