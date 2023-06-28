Перейменування Запоріжжя: у Нацкомісії розповіли, як хочуть назвати місто

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов. Фото: Суспільне

Нацкомісія зі стандартів державної мови після прийняття закону України оприлюднила перелік сіл, селищ та міст назви яких не відповідають стандартам державної мови. У переліку і присутня назва Запоріжжя, за проханнями місцевих жителів перейменування міста вже на розгляді.

Про це повідомив голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов на брифінгу 28 червня, передає "Суспільне".

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Як хочуть перейменувати Запоріжжя

Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, членкиня Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах існують різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".

Водночас до Нацкомісії надійшли звернення, зокрема від мешканців Запоріжжя, з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя", після чого комісія звернулася з цим питанням до робочої групи, яка займалася питаннями перейменування.

Перейменування міст в Україні

У Комісії розповіли, що перейменування населених пунктів — лише рекомендації. Це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування.

Під час розгляду цього питання Нацкомісія ухвалила, що їхні рекомендації можуть містити три групи:

до першої групи Комісія внесла назви населених пунктів України у написанні яких зафіксовані помилки або невідповідність орфографічним, граматичним, словотвірним нормам державної мови;

у другу групу комісія сформулювала назви в межах кожної області, де на думку експертів в назві міститься ідеологема, яка відображає той чи інший період історії України у період колонізації;

третя група була сформована таким чином, що громада може і повинна розглянути питання з назвою свого населеного пункту і провести додаткові консультації та обговорення.

Нагадаємо, Нацкомісія зі стандартів державної мови опублікувала рекомендації щодо перейменування понад 1.5 тис. населених пунктів.

Своєю чергою, мовознавець Олександр Авраменко наголосив на тому, що населені пункти доцільно перейменовувати тоді, коли така необхідність буде науково доведена.