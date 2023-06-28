Переименование Запорожья: в Нацкомиссии рассказали, как хотят назвать город

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов. Фото: Общественное

Нацкомиссия по стандартам государственного языка после принятия закона Украины обнародовала перечень сел, поселков и городов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. В перечне и присутствует название Запорожья, по просьбам местных жителей переименование города уже на рассмотрении.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов на брифинге 28 июня, передает "Суспільне".

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Относительно рекомендаций относительно города Запорожья, член Нацкомиссии по стандартам государственного языка Ольга Новикова заявила, что на сегодня в научных кругах существуют различные толкования таких названий, как "Запоріжжя" и "Запорожжя".

В то же время в Нацкомиссию поступили обращения, в частности от жителей Запорожья, с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя", после чего комиссия обратилась с этим вопросом в рабочую группу, которая занималась вопросами переименования.

Переименование городов в Украине

В Комиссии рассказали, что переименование населенных пунктов только рекомендации. Это должно решать община, органы местного самоуправления.

При рассмотрении этого вопроса Нацкомиссия приняла, что их рекомендации могут содержать три группы:

в первую группу Комиссия внесла названия населенных пунктов Украины в написании которых зафиксированы ошибки или несоответствие орфографическим, грамматическим, словообразовательным нормам государственного языка;

во вторую группу комиссия сформулировала названия в пределах каждой области, где, по мнению экспертов, в названии содержится идеологема, отражающая тот или иной период истории Украины в период колонизации;

третья группа была сформирована таким образом, что громада может и должна рассмотреть вопрос с названием своего населенного пункта и провести дополнительные консультации и обсуждения.

Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по переименованию более 1,5 тыс. населенных пунктов.

В свою очередь, языковед Александр Авраменко отметил, что населенные пункты целесообразно переименовывать тогда, когда такая необходимость будет научно доказана.