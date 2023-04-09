Переселенцям під час війни видаватимуть паперові пенсійні посвідчення: ПФУ

Переселенці. Фото: 24tv.ua

Пенсійний Фонд України оформлюватиме переселенцям паперові пенсійні посвідчення. Постанова діятиме під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його скасування.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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"З початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну з технічних причин було призупинено виготовлення платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями (електронних пенсійних посвідчень) для ВПО, що отримали довідку внутрішньо переміщеної особи до 24.02.2022", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Офісу омбудсмена надходили звернення від внутрішньо переміщених осіб, що мали пенсію, про неможливість отримання електронного пенсійного посвідчення.

Дмитро Лубінець зазначає, що уряд ухвалив постанову "Деякі питання оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам", якою встановлено, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування органами Пенсійного фонду буде здійснюватися оформлення пенсійних посвідчень ВПО, яким призначено пенсію, у паперовій формі.

Нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на призначення житлової субсидії навіть за відсутності договору на оренду житла. Однак для цього потрібно зібрати пакет інших документів.