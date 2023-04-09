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Переселенцам во время войны будут выдавать бумажные пенсионные удостоверения: ПФУ

9 апреля 2023 04:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Переселенцы. Фото: 24tv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пенсионный Фонд Украины будет оформлять переселенцам бумажные пенсионные удостоверения. Постановление будет действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Подробности

"С началом полномасштабного вторжения российской федерации в Украину по техническим причинам было приостановлено изготовление платежных карточек, одновременно являющихся пенсионными удостоверениями (электронных пенсионных удостоверений) для ВПЛ, получивших справку внутренне перемещенного лица до 24.02.2022", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Офис омбудсмена поступали обращения от внутренне перемещенных лиц, имеющих пенсию, о невозможности получения электронного пенсионного удостоверения.

Дмитрий Лубинец отмечает, что правительство приняло постановление "Некоторые вопросы оформления пенсионных удостоверений внутренне перемещенным лицам", которым установлено, что на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены органами Пенсионного фонда будет осуществляться оформление пенсионных удостоверений ВПЛ, которым назначена пенсия, в бумажной форме.

 

Напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на назначение жилищной субсидии даже при отсутствии договора на аренду жилья. Однако для этого необходимо собрать пакет других документов.

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