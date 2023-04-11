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Перетин кордону без черг та зайвого стресу: корисні ресурси, що допоможуть українцям

11 квітня 2023 17:50
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як уникнути черг на кордоні — ресурси, що допоможуть тим, хто планує поїздку
Українці, які прямують за кордон. Фото: zakarpattya.net
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Щодня тисячі українців виїжджають з країни або навпаки повертаються в Україну. А з початком весни пасажиропотік на кордоні зріз. Особливо черги збільшуються на контрольно-пропускних пунктах напередодні вихідних. Через це існує потреба планувати поїздку та убезпечити себе від довгих черг і тривалих очікувань.

Видання ProUkraїnu поділилося списком онлайн-ресурсів, які допоможуть швидко й без черг перетнути кордон. 

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Які є корисні ресурси Державної прикордонної служби України 

Ці ресурси стануть в пригоді тим українцям, які прямують за кордон або повертаються в Україну. 

Інтерактивна мапа від ДПСУ відображає актуальну інформацію стосовно кожного діючого пункту пропуску — dpsu.gov.ua/ua/map

На офіційній сторінці у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон публікують корисну для українців інформацію щодо перетину кордону. Зокрема був опублікований список корисних посилань на офіційні інформаційні сервіси суміжних країн.

Корисні ресурси Державної прикордонної служби України

Які є корисні ресурси Державної митної служби України 

Час очікування в пунктах пропуску на в'їзд та виїзд з України можна подивитися на ресурсі kordon.customs.gov.ua

А стан черг у пунктах пропуску із сусідніми країнами допоможе дізнатися інтерактивна мапа.

Також можна скористатися ресурсом Моніторинг черг на кордоні України — це документ у вигляді таблиці, де можна обрати пункт пропуску та перейти у відповідні чати, в яких користувачі діляться ситуацією з пункту пропуску.

Як є корисні зарубіжні ресурси 

Переглянути онлайн-трансляцію з пунктів пропуску на кордоні України та Польщі можна за посиланням.

Інформацію щодо стану черг на в'їзд до України із суміжних країн можна знайти у наступних джерелах:

Корисні ресурси для швидшого перетину кордону

Нагадаємо, ми писали, що в Україні створили інтерактивну карту для біженців, які шукають притулок за кордоном. 

Також ми розповідали, що у Польщі українцям для легального перебування та отримання соціальних виплат необхідно зробити низку кроків. Зокрема, потрібно поспішати отримати номер PESEL UKR.

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