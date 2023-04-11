Як уникнути черг на кордоні — ресурси, що допоможуть тим, хто планує поїздку

Українці, які прямують за кордон. Фото: zakarpattya.net

Щодня тисячі українців виїжджають з країни або навпаки повертаються в Україну. А з початком весни пасажиропотік на кордоні зріз. Особливо черги збільшуються на контрольно-пропускних пунктах напередодні вихідних. Через це існує потреба планувати поїздку та убезпечити себе від довгих черг і тривалих очікувань.

Видання ProUkraїnu поділилося списком онлайн-ресурсів, які допоможуть швидко й без черг перетнути кордон.

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Ці ресурси стануть в пригоді тим українцям, які прямують за кордон або повертаються в Україну.

Інтерактивна мапа від ДПСУ відображає актуальну інформацію стосовно кожного діючого пункту пропуску — dpsu.gov.ua/ua/map.

На офіційній сторінці у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон публікують корисну для українців інформацію щодо перетину кордону. Зокрема був опублікований список корисних посилань на офіційні інформаційні сервіси суміжних країн.

Які є корисні ресурси Державної митної служби України

Час очікування в пунктах пропуску на в'їзд та виїзд з України можна подивитися на ресурсі kordon.customs.gov.ua.

А стан черг у пунктах пропуску із сусідніми країнами допоможе дізнатися інтерактивна мапа.

Також можна скористатися ресурсом Моніторинг черг на кордоні України — це документ у вигляді таблиці, де можна обрати пункт пропуску та перейти у відповідні чати, в яких користувачі діляться ситуацією з пункту пропуску.

Як є корисні зарубіжні ресурси

Переглянути онлайн-трансляцію з пунктів пропуску на кордоні України та Польщі можна за посиланням.

Інформацію щодо стану черг на в'їзд до України із суміжних країн можна знайти у наступних джерелах:

Нагадаємо, ми писали, що в Україні створили інтерактивну карту для біженців, які шукають притулок за кордоном.

Також ми розповідали, що у Польщі українцям для легального перебування та отримання соціальних виплат необхідно зробити низку кроків. Зокрема, потрібно поспішати отримати номер PESEL UKR.