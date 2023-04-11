Как избежать очередей на границе — ресурсы, которые помогут тем, кто планирует поездку

Украинцы, которые уезжают за границу. Фото: zakarpattya.net

Каждый день тысячи украинцев выезжают из страны или наоборот возвращаются в Украину. А с началом весны пассажиропоток на границе возрос. Особенно очереди увеличиваются на контрольно-пропускных пунктах в преддверии выходных. Поэтому необходимо планировать поездку и обезопасить себя от долгих очередей и длительных ожиданий.

Издание ProUkraїnu поделилось списком онлайн-ресурсов, которые помогут быстро и без очередей пересечь границу.

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Какие полезные ресурсы у Государственной пограничной службы Украины

Эти ресурсы пригодятся тем украинцам, которые едут за границу или возвращаются в Украину.

Интерактивная карта от ГПСУ отображает актуальную информацию о каждом действующем пункте пропуска — dpsu.gov.ua/ru/map.

На официальной странице в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница публикуют полезную для украинцев информацию о пересечении границы. В частности, был опубликован список полезных ссылок на официальные информационные сервисы сопредельных стран.

Какие полезные ресурсы Государственной таможенной службы Украины

Время ожидания в пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины можно посмотреть на ресурсе kordon.customs.gov.ua.

А состояние очередей в пунктах пропуска с соседними странами поможет узнать на интерактивной карте.

Также можно воспользоваться ресурсом Мониторинг очередей на границе Украины — это документ в виде таблицы, где можно выбрать пункт пропуска и перейти в соответствующие чаты, в которых пользователи делятся ситуацией из пункта пропуска.

Какие полезные зарубежные ресурсы

Просмотреть онлайн-трансляцию с пунктов пропуска на границе Украины и Польши можно по ссылке.

Информацию о состоянии очередей на въезд в Украину из сопредельных стран можно найти в следующих источниках:

Напомним, мы писали, что в Украине создали интерактивную карту для беженцев, которые ищут убежище за границей.

Также мы рассказывали, что в Польше украинцам для легального пребывания и получения социальных выплат необходимо предпринять ряд шагов. В частности, следует спешить получить номер PESEL UKR.