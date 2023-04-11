Как избежать очередей на границе — ресурсы, которые помогут тем, кто планирует поездку

Пересечение границы без очередей и лишнего стресса: полезные ресурсы, которые помогут украинцам
Каждый день тысячи украинцев выезжают из страны или наоборот возвращаются в Украину. А с началом весны пассажиропоток на границе возрос. Особенно очереди увеличиваются на контрольно-пропускных пунктах в преддверии выходных. Поэтому необходимо планировать поездку и обезопасить себя от долгих очередей и длительных ожиданий.
Издание ProUkraїnu поделилось списком онлайн-ресурсов, которые помогут быстро и без очередей пересечь границу.
Какие полезные ресурсы у Государственной пограничной службы Украины
Эти ресурсы пригодятся тем украинцам, которые едут за границу или возвращаются в Украину.
Интерактивная карта от ГПСУ отображает актуальную информацию о каждом действующем пункте пропуска — dpsu.gov.ua/ru/map.
На официальной странице в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница публикуют полезную для украинцев информацию о пересечении границы. В частности, был опубликован список полезных ссылок на официальные информационные сервисы сопредельных стран.
Какие полезные ресурсы Государственной таможенной службы Украины
Время ожидания в пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины можно посмотреть на ресурсе kordon.customs.gov.ua.
А состояние очередей в пунктах пропуска с соседними странами поможет узнать на интерактивной карте.
Также можно воспользоваться ресурсом Мониторинг очередей на границе Украины — это документ в виде таблицы, где можно выбрать пункт пропуска и перейти в соответствующие чаты, в которых пользователи делятся ситуацией из пункта пропуска.
Какие полезные зарубежные ресурсы
Просмотреть онлайн-трансляцию с пунктов пропуска на границе Украины и Польши можно по ссылке.
Информацию о состоянии очередей на въезд в Украину из сопредельных стран можно найти в следующих источниках:
- из Республики Польша;
- из Словацкой Республики;
- из Венгрии (необходимо нажать название конкретного пункт пропуска);
- из Румынии;
- из Республики Молдова.
Напомним, мы писали, что в Украине создали интерактивную карту для беженцев, которые ищут убежище за границей.
Также мы рассказывали, что в Польше украинцам для легального пребывания и получения социальных выплат необходимо предпринять ряд шагов. В частности, следует спешить получить номер PESEL UKR.