Переводять політв’язнів з Криму: у Чонгарі окупанти відкрили таємний СІЗО

Росіяни переводять політв'язнів з Криму. Фото: Дмитро Лубінець

Росіяни переводять політв’язнів з Криму у таємний СІЗО в тимчасово захопленому селі Чонгар Херсонської області. За інформацією Кримської правозахисної групи, частину політичних в’язнів з Криму переводять у неофіційний слідчий ізолятор.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Частину політичних в’язнів, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя, перевели раніше. Також там є люди, яких було затримано з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях.

Скільки людей утримують росіяни

Наразі у новому СІЗО перебуває близько десяти затриманих, які підозрюються в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. Нині 181 особа незаконно утримується в Криму та Росії.

"Таке утримання осіб — незаконне! Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув'язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська готують провокацію на заводі "Кримський титан" у Армянську. Можливий вибух на хімзаводі позначиться не тільки на українцях, а зачепить і мешканців Росії та Туреччини.