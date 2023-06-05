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Переводять політв’язнів з Криму: у Чонгарі окупанти відкрили таємний СІЗО

5 червня 2023 13:04
- Каріна Бовсуновська
Переводять політв’язнів з Криму: у Чонгарі окупанти відкрили таємний СІЗО
Росіяни переводять політв'язнів з Криму. Фото: Дмитро Лубінець
- Каріна Бовсуновська

Росіяни переводять політв’язнів з Криму у таємний СІЗО в тимчасово захопленому селі Чонгар Херсонської області. За інформацією Кримської правозахисної групи, частину політичних в’язнів з Криму переводять у неофіційний слідчий ізолятор.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

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Частину політичних в’язнів, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя, перевели раніше. Також там є люди, яких було затримано з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях.

Скільки людей утримують росіяни

Наразі у новому СІЗО перебуває близько десяти затриманих, які підозрюються в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. Нині 181 особа незаконно утримується в Криму та Росії.

"Таке утримання осіб — незаконне! Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув'язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська готують провокацію на заводі "Кримський титан" у Армянську. Можливий вибух на хімзаводі позначиться не тільки на українцях, а зачепить і мешканців Росії та Туреччини.

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