Переводят политзаключенных из Крыма: в Чонгаре оккупанты открыли тайный СИЗО

Россияне переводят политзаключенных из Крыма. Фото: Дмитрий Лубинец

Россияне переводят политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО во временно захваченном селе Чонгар Херсонской области. По информации Крымской правозащитной группы часть политических заключенных из Крыма переводят в неофициальный следственный изолятор.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Часть политических заключенных, содержащихся в СИЗО №2 Симферополя, была переведена ранее. Также там есть люди, которые были задержаны по политическим мотивам в Херсонской и Запорожской областях.

Сколько людей удерживают россияне

В настоящее время в новом СИЗО находится около десяти задержанных, подозреваемых в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана. В настоящее время 181 человек незаконно удерживается в Крыму и России.

"Такое содержание лиц — незаконно! Это нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации. Все незаконно заключенные, находящиеся в местах несвободы из-за сфальсифицированных обвинений, должны быть освобождены", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска готовят провокацию на заводе "Крымский титан" в Армянске. Возможный взрыв на химзаводе скажется не только на украинцах, а коснется и жителей России и Турции.