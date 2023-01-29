Пес Патрон співпрацюватиме з monobank — деталі ініціативи

Пес Патрон співпрацюватиме з monobank: дітям сподобається
Відтепер пес Патрон співпрацюватиме з monobank. Йдеться про обслуговування клієнтів-дітей, яких у банку вже понад 180 тисяч.
Про це в Telegram повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський.
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Деталі
Олег Гороховський розповів, що пес Патрон ексклюзивно вибрав моно як банк, в якому він "обслуговуватиметься" разом з клієнтами-дітьми, яких у monobank вже понад 180 тисяч.
"Найбільшою проблемою було домовитися про це з нашим Котом — він спочатку сильно здивувався від такого формулювання питання і навіть кілька днів не підходив до своєї тарілки з їжею. Поки що ми йому не показали гру "Сапер" у дитячих Банках, де Патрон шукає міни", — написав співзасновник банку.
Відомо, що в оновленій версії дитячого застосунку з 1 лютого коту допомагатиме пес Патрон, де вони разом із дітьми будуть робити різні добрі справи та розпізнавати міни.
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Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, на програму, яка дає можливість відкривати з нуля чи розвивати наявний бізнес, планують взяти кошти з Фонду відновлення. Це дозволить залучити більше громадян, які бажають створювати переробні підприємства.
Також нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль розповів, скільки уряд виділив коштів на програму "єРобота".