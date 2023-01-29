Пес Патрон співпрацюватиме з monobank — деталі ініціативи

Співпраця націлена на допомогу в обслуговуванні клієнтів-дітей

Відтепер пес Патрон співпрацюватиме з monobank. Йдеться про обслуговування клієнтів-дітей, яких у банку вже понад 180 тисяч.

Про це в Telegram повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський.

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Олег Гороховський розповів, що пес Патрон ексклюзивно вибрав моно як банк, в якому він "обслуговуватиметься" разом з клієнтами-дітьми, яких у monobank вже понад 180 тисяч.

"Найбільшою проблемою було домовитися про це з нашим Котом — він спочатку сильно здивувався від такого формулювання питання і навіть кілька днів не підходив до своєї тарілки з їжею. Поки що ми йому не показали гру "Сапер" у дитячих Банках, де Патрон шукає міни", — написав співзасновник банку.

Відомо, що в оновленій версії дитячого застосунку з 1 лютого коту допомагатиме пес Патрон, де вони разом із дітьми будуть робити різні добрі справи та розпізнавати міни.

Днями в НБУ спрогнозували, якою буде економіка України у 2023 році. Зокрема, на тлі війни очікується більше падіння. Так, обсяг зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) опустили на 0,1%.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів України розповідали, що до державного проєкту "єРобота" зможуть долучитися більше українців.

Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, на програму, яка дає можливість відкривати з нуля чи розвивати наявний бізнес, планують взяти кошти з Фонду відновлення. Це дозволить залучити більше громадян, які бажають створювати переробні підприємства.

Також нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль розповів, скільки уряд виділив коштів на програму "єРобота".