Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Пес Патрон співпрацюватиме з monobank: дітям сподобається arrow

Пес Патрон співпрацюватиме з monobank: дітям сподобається

29 січня 2023 18:34
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Пес Патрон співпрацюватиме з monobank — деталі ініціативи
Співпраця націлена на допомогу в обслуговуванні клієнтів-дітей
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Відтепер пес Патрон співпрацюватиме з monobank. Йдеться про обслуговування клієнтів-дітей, яких у банку вже понад 180 тисяч.

Про це в Telegram повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський.

Читайте також:

Деталі

Олег Гороховський розповів, що пес Патрон ексклюзивно вибрав моно як банк, в якому він "обслуговуватиметься" разом з клієнтами-дітьми, яких у monobank вже понад 180 тисяч.

"Найбільшою проблемою було домовитися про це з нашим Котом — він спочатку сильно здивувався від такого формулювання питання і навіть кілька днів не підходив до своєї тарілки з їжею. Поки що ми йому не показали гру "Сапер" у дитячих Банках, де Патрон шукає міни", — написав співзасновник банку.

Відомо, що в оновленій версії дитячого застосунку з 1  лютого коту допомагатиме пес Патрон, де вони разом із дітьми будуть робити різні добрі справи та розпізнавати міни.

Днями в НБУ спрогнозували, якою буде економіка України у 2023 році. Зокрема, на тлі війни очікується більше падіння. Так, обсяг зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) опустили на 0,1%.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів України розповідали, що до державного проєкту "єРобота" зможуть долучитися більше українців.

Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, на програму, яка дає можливість відкривати з нуля чи розвивати наявний бізнес, планують взяти кошти з Фонду відновлення. Це дозволить залучити більше громадян, які бажають створювати переробні підприємства.

Також нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль розповів, скільки уряд виділив коштів на програму "єРобота".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:32 Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко

Ексклюзив

20:00 Незламна та щаслива: вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE

19:59 Армія рф почала наступальні дії на Лиманському напрямку, — Генштаб

19:57 Новак Джокович, батько якого оскандалився з символікою рф, вдесяте переміг на Australian Open

19:35 Джиган знову тікає: репер з Одеси планує отримати громадянство Ізраїлю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

19:09 Які продукти завжди варто купувати замороженими: поради експертів

19:00 Яке свято відзначають 30 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:55 Краще на маршрутці: у понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт

18:52 Зеленський провів засідання Ставки: подробиці

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

Новина з відео

22:44 "Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників

Новина з відео

22:00 "Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Актуальне по темі

None 29 Січень 20:33

Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко

None 29 Січень 19:11

Незламна та щаслива: вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE

None 29 Січень 20:08

Армія рф почала наступальні дії на Лиманському напрямку, — Генштаб

None 29 Січень 19:57

Новак Джокович, батько якого оскандалився з символікою рф, вдесяте переміг на Australian Open

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB