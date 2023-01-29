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Пес Патрон будет сотрудничать с monobank: детям понравится

29 января 2023 18:34
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Пес Патрон будет сотрудничать с monobank — детали инициативы
Сотрудничество нацелено на помощь в обслуживании клиентов-детей
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Теперь пес Патрон будет сотрудничать с monobank. Речь идет об обслуживании клиентов-детей, которых в банке уже более 180 тысяч.

Об этом в Telegram сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский.

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Подробности

Олег Гороховский рассказал, что пес Патрон эксклюзивно выбрал моно как банк, в котором он будет "обслуживаться" вместе с клиентами-детьми, которых у monobank уже более 180 тысяч.

"Наибольшей проблемой было договориться об этом с нашим Котом — он сначала сильно удивился такой формулировке вопроса и даже несколько дней не подходил к своей тарелке с едой. Пока мы ему не показали игру "Сапер" в детских Банках, где Патрон ищет мины", — написал соучредитель банка.

Известно, что в обновленной версии детского приложения с 1 февраля коту будет помогать пес Патрон, где они вместе с детьми будут делать разные добрые дела и распознавать мины.

На днях у НБУ спрогнозировали, какой будет экономика Украины в 2023 году. В частности, на фоне войны ожидается большее падение. Так, объем роста валового внутреннего продукта (ВВП) был опущен на 0,1%.

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины рассказывали, что к государственному проекту "єРобота" смогут приобщиться больше украинцев.

Как отметил премьер Денис Шмыгаль, на программу, которая позволяет открывать с нуля или развивать имеющийся бизнес, планируют взять средства из Фонда восстановления. Это позволит привлечь больше граждан, желающих создавать перерабатывающие предприятия.

Также недавно премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько правительство выделило средств на программу "єРобота".

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