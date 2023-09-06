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Петиція із закликом ветувати закон про декларування набрала необхідні 25 тисяч голосів

6 вересня 2023 23:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Петиція із закликом ветувати закон про декларування набрала необхідні 25 тисяч голосів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Петиція, у якій Президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тисяч необхідних підписів. Це відбулося за рекордні три години.

Відповідну петицію ввечері 6 вересня зареєстрували на сайті Офісу Президента.

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Петиція зібрала необхідну кількість підписів

Підписанти закликали Президента України повернути законопроєкт до Верховної Ради й вимагати від парламентарів негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій. Тобто Зеленського просять накласти вето з пропозиціями.

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін зазначив, що петиція набрала необхідні голоси за три години — це рекорд підписання українцями петицій до Президента за весь час існування цього інструменту.

Зазначимо, що протягом кількох годин голосування сайт із петиціями регулярно "падав" на короткий термін — імовірно, через високий наплив підписантів.

Петиція до Президента Зеленського
Петиція до призидента Зеленського. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 5 вересня, парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування. Проте є ризик, що нардепи проголосують за закритий реєстр, оскільки бояться  показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. 

Нагадуємо, нещодавно голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, навіщо і як повертати декларування доходів чиновників під час війни.

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