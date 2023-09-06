Петиция с призывом ветировать закон о декларировании набрала необходимые 25 тысяч голосов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Петиция, в которой президента Владимира Зеленского призывают наложить вето на принятый парламентом закон о декларировании, набрала 25 тысяч необходимых подписей. Это произошло за рекордные три часа.

Соответствующую петицию вечером 6 сентября зарегистрировали на сайте Офиса Президента.

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Подписанты призвали Президента Украины вернуть законопроект в Верховную Раду и потребовать от парламентариев немедленно обеспечить публичный доступ в реестр деклараций. То есть Зеленского просят наложить вето с предложениями.

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин отметил, что петиция набрала необходимые голоса за три часа — это рекорд подписания украинцами петиций к Президенту за все время существования этого инструмента.

Отметим, что в течение нескольких часов голосования сайт с петициями регулярно "падал" на короткий срок — вероятно, из-за высокого наплыва подписантов.

Петиция к Президенту Зеленскому. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что во вторник, 5 сентября, парламент будет голосовать за законопроект №9534 о возобновлении декларирования. Однако есть риск, что нардепы проголосуют за закрытый реестр, поскольку боятся показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны.

Напомним, недавно председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, зачем и как возвращать декларирование доходов чиновников во время войны.