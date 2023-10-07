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Під якою парасолькою ви б сховалися від дощу: тест на домінуючу рису характеру

7 жовтня 2023 07:37
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яка риса характеру у вас домінує — простий тест на визначення типу особистості
Тест на визначення типу особистості за парасолькою. Фото: ТСН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Уявіть, що надворі розпочався дощ, тому, щоб вийти на вулицю, вам потрібно взяти парасольку, яку ви оберете? Пройдіть цікавий та простий тест, який допоможе краще себе пізнати, зокрема, визначити домінуючу рису свого характеру.

Новини.LIVE пропонує вам пройти цікавий тест на особистість за парасолькою.

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Тест на особистість — яку парасольку ви оберете

Щоб визначити, яка риса характеру є у вас домінуючою, оберіть парасольку, яка вам більше сподобалася. Просто виберіть зображення, пройдіть легкий тест і прочитайте результати, які допоможуть вам визначити свій тип особистості.

Перші парасольки

Якщо ви обрали парасольки, які зображені на першій картинці, це означає, що ви маєте сильну самосвідомість. Також це означає, що ви є досить рішучою людиною і точно знаєте, що коли зробите перший крок, назад вже не зможете відступити. 

Інколи навколишні можуть подумати, що ви є досить запальною людиною, але таким чином ви просто намагаєтеся бути впевненою і наполегливою особистістю.

Друга парасолька

Якщо вам сподобалася більше друга парасолька у вигляді дерева, це означає, що вашими головними рисами характеру є спокій і невимушеність. У житті ви обираєте уникати конфліктів і прагнете до гармонійної обстановки.

Ви є дуже терплячою та розуміючою людиною, тому навколишні часто звертаються до вас за підтримкою і керівництвом.

Третя парасолька

Якщо ви обрали парасольку чорного кольору, це означає, що ви є дуже унікальною особистістю, адже вмієте бути як запальною, так і легкою людиною. Варто зазначити, що це залежить від того, у яку ситуацію в житті ви потрапили.

У житті ви є гнучкою та адаптивною людиною, та можете змінювати власний підхід до ситуації, в залежності від потреб. Оточуючі в захваті від головної риси вашого характеру — від динамічності.

Нагадаємо, ми писали про те, як за улюбленим типом зачіски можна визначити свої головні риси характеру. 

Раніше ми розповідали про те, як дізнатися про свій тип особистості за улюбленим алкогольним напоєм. 

Також ми повідомляли про тест, який розповість, чому у вас виникають труднощі у стосунках.

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