Чому у ваших стосунках виникають труднощі — візуальний тест, який це пояснить

Візуальний тест на визначення причин виникнення труднощів у стосунках. Фото: Infobae

У кожній закоханій парі виникають певні труднощі, а хтось постійно свариться зі своїми другими половинками, через що доводиться звертатися за допомогою до фахівців. Але ми пропонуємо вам пройти цікавий візуальний тест, який допоможе вам дізнатися про причини труднощів.

Новини.LIVE підготував для вас тест, який розкриє причини проблем у стосунках.

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Візуальний тест — чому у вас виникають труднощі у стосунках

Щоб визначити, чому між вами і вашою кохано людиною постійно виникають конфлікти, подивіться на картинку та визначте, що ви побачили першим. Потім прочитайте результати і дізнайтеся, чому у вас можуть бути проблеми у стосунках.

Якщо ви бачите дідуся з білою бородою

У цій ситуації це означає, що у нових стосунках вам заважають старі невдалі переживання. Скоріш за все, ваш колишній або колишня зробили вам дуже боляче. Через це ви не можете відкритися іншій людині, адже боїтеся, що зробите ту саму помилку.

Просто виділіть собі трохи часу, щоб відновитися та попрацювати над травмою, яку вам нанесли у минулих стосунках. Після оновлення ви зможете відчути, що вже готові до нових стосунків. У жодному разі не хвилюйтеся за невдачі у минулому, адже поведінка колишніх не повинна заважати новим стосункам.

Якщо ви бачите двох білих птахів

У цій ситуації це означає, що ви очікуєте занадто багато від нових стосунків, адже шукаєте ідеальний для себе варіант. Ви маєте дуже високі вимоги до нових стосунків, але ваш ідеал існує тільки у вашій голові, тому не чекайте "принца на білому коні", адже так можна залишитися самій.

Просто зверніть увагу на звичайних людей, і можливо, хто з цих людей зможе вас зачепити та зачарувати ваше серце власними недоліками, які в нього або неї є.

Якщо ви бачите гори

Труднощі у стосунках можуть виникати з декількох причин, а гори — це емоційне відчуження. Вам потрібно багато часу для того, щоб ви змогли відкрити своє серце новій людині. Замість того, щоб впустити людину до себе у серце, ви відштовхуєте її далі.

Але не варто боятися відкритися людині повністю, втім, спочатку довіряйте своєму партнерові поступово та не заходьте занадто далеко, поки не відчуєте, що ви готові. Просто дайте собі час, і у вас знайдеться людина, яка рано чи пізно розкриє вашу справжню сутність.

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