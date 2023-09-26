Перевірте свій рівень емпатії — цікавий тест

Цікавий тест на визначення рівня емпатії. Фото: ТСН

Є люди, які здатні співчувати іншим, а є ті, яким абсолютно байдуже до почуттів оточуючих. Щоб перевірити, до якого типажу людей ви себе відносите, ми підготували цікавий тест, який допоможе вам дізнатися, чи вмієте ви співчувати іншим людям.

Новини.LIVE пропонує пройти цікавий тест, щоб дізнатися рівень своєї емпатії.

Читайте також:

Ні для кого не секрет, що емпатія — це здатність відчувати емоції інших людей, вміння поставити себе на місце оточуючих, розуміння думок та почуттів інших. Щоб дізнатися, який у вас рівень емпатії, подивіться на картинку, визначте, що ви бачите першим, та прочитайте результати.

Тест на характер — який у вас рівень емпатії

Якщо ви бачите цукерки

Якщо ви спочатку побачили цукерки на картинці, це означає, що, скоріш за все, ви є співчутливою і турботливою людиною. Ви вмієте дбати про інших та завжди простягаєте руку допомоги, якщо людині це потрібно в певний момент.

Ваше власне життя живиться любов’ю до оточуючих, і вам приносить велике задоволення робити їх щасливими. Ви маєте власні межі та добре знаєте, як підтримувати їх. Ви вмієте знаходити справжні радість навіть у найдрібніших речах і дуже часто налаштовані оптимістично.

Ваші близькі та знайомі щиро цінують ваше тепло, тому часто звертаються до вас, щоб розрядитися.

Якщо ви бачите кота

Якщо ви подивилися на картинку та спочатку побачили кота, це означає, що ви можете бути більш байдужими до інших, але не у негативному плані. Власна незалежність є дуже цінною для вас, а у житті ви не покладаєтеся на щастя оточуючих.

Ви є самодостатньою та впевненою у собі людиною, немов той кіт, але це зовсім не означає, що у житті вам бракує розуміння або співпереживання. Це означає, що ви ретельно обираєте, коли варто розмовляти з іншими людьми.

Ви дуже ретельно також обираєте й те, як потрібно ставитися до свого оточення. Якщо комусь вдасться отримати вашу довіру, у вас автоматично з’являється відданий друг.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна дізнатися про свій характер за способом видавлювання зубної пасти.

Раніше ми розповідали про цікавий тест, який допоможе знайти своє кохання.

Також ми повідомляли про те, як дізнатися про характер людини за кольором її очей.