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Оптична ілюзія для найуважніших: знайдіть літеру V за 15 секунд

22 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія для найуважніших: знайдіть літеру V за 15 секунд
Де знаходиться літера V? Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Десь серед чисельних літер N заховалася одинока V. Зробіть гру цікавішою та спробуйте скоротити час розв'язання до 5-10 секунд.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Якщо не виходить швидко знайти літеру V, то в цьому немає нічого дивного. Людина зазвичай спрямовує свою увагу на певний предмет, а вся периферія залишається поза зоною зору. Людина намагається не перевантажуватися великою кількістю інформації.

Є кілька методів перевірити рівень своїх уважності та концентрації. Кілька цікавих способів, які можна знайти на YouTube, пропонують Buki.

  • Flicker task. Суть тесту полягає в тому, що перед вашими очима показують по черзі два ідентичні зображення всього з однією відмінністю між ними. Картинки змінюють одна одну менше ніж за секунду, тому складно "зачепитися" поглядом та знайти деталь, що відрізняється.
  • Change blindness experiment. На відео дві маленькі команди перекидають між собою м'яч і потрібно порахувати кількість пасів. Уважна людина легко назве кількість пасів, але чи помітить вона, що в кадрі на декілька секунд з'явилася людина в костюмі горили та пройшла прямо скрізь групу гравців?

Сподіваємося, ви вже знайшли літеру V. Якщо ні, то не засмучуйтеся, ми покажемо, де вона заховалася.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розгадати кілька цікавих сірникових головоломок — тут і тут.

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