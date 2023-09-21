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Підступна оптична ілюзія: знайдіть літеру А за 15 секунд

21 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Підступна оптична ілюзія: знайдіть літеру А за 15 секунд
Де причаїлася літера А? Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цю головоломку можна розв'язати, застосовуючи логіку та нестандартне мислення. Спробуйте лише за 15 секунд знайти на зображенні літеру А.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Розв'язання головоломок вимагає латерального мислення. Тобто потрібно поглянути на головоломку з різних точок зору.

Латеральне мислення

Такий тип мислення полягає у творчому непрямому підходу до розв'язання проблем. Сам термін увів до наукового обігу британський лікар та спеціаліст із творчого мислення Едвард де Боно в книзі "Думати по-новому: використання латерального мислення" у 1967 році.

Латеральне мислення відрізняється від класичного наукового тим, що відмовляється від оцінок реалістичності пропонованих шляхів розв'язання проблеми.

Натомість увагу слід фокусувати на інноваційності ідей, які можуть стати лише проміжною ланкою для згодом реальних та оригінальних рішень. Отже, методики латерального мислення мають на меті збільшити відкритість до нового.

Нестандартне мислення полегшить вам пошук рішення цієї оптичної ілюзії. Подивіться уважніше на картинку й спробуйте дати відповідь. У вас все ще є кілька секунд.

Ви вже знайшли літеру А? Якщо ні, то не засмучуйтесь, ми покажемо, де її шукати.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували цікаву оптичну ілюзію з пошуку ігуани, яку можуть здолати лише 5% людей. Також давали складну задачу, пропонуючі знайти три відмінності між малюнками лише за 20 секунд.

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