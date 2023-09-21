Коварная оптическая иллюзия: найдите букву А за 15 секунд

Где притаилась буква А? Рисунок: Fresherslive

Эту головоломку можно решить, используя логику и нестандартное мышление. Попытайтесь всего за 15 секунд найти на изображении букву А.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Решение головоломок требует латерального мышления. То есть нужно взглянуть на головоломку с разных точек зрения.

Латеральное мышление

Такой тип мышления состоит в творческом косвенном подходе к решению проблем. Сам термин ввел в научный оборот британский врач и специалист по творческому мышлению Эдвард де Боно в книге "Думать по-новому: использование латерального мышления" в 1967 году.

Латеральное мышление отличается от классического научного тем, что отказывается от оценок реалистичности предлагаемых путей решения проблемы.

Зато внимание следует фокусировать на инновационности идей, которые могут стать лишь промежуточным звеном для реальных и оригинальных решений. Следовательно, методики латерального мышления преследуют цель увеличить открытость к новому.

Нестандартное мышление облегчит вам поиск решения этой оптической иллюзии. Посмотрите внимательнее на картинку и попробуйте ответить. У вас все еще есть несколько секунд.

Вы уже нашли букву А? Если нет, то не огорчайтесь, мы покажем, где ее искать.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали интересную оптическую иллюзию по поиску игуаны, которую могут найти только 5% людей. Также давали сложную задачу, предлагая найти три отличия между рисунками всего за 20 секунд.