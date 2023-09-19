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Оптическая иллюзия: только 5% людей могут найти игуану на рисунке

19 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только 5% людей могут найти игуану на рисунке
Где спряталась игуана? Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Попытайтесь найти скрытую игуану на рисунке. Так вы узнаете, принадлежите ли вы к 5% людей с чрезвычайной наблюдательностью.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Как развить наблюдательность

Наблюдательность можно натренировать. Важнейшей составляющей является зрительная память.

Упражнение №1. Попытайтесь составить фоторобот своих знакомых. Вспоминайте детали: посадка глаз, форма носа, овал лица, родинки и шрамы, толщина губ и т.д.

Упражнение №2. При следующей встрече со знакомыми запоминайте обстоятельства: помещение, интерьер, мебель, освещение, одежда ваших собеседников, поведение, время и т.д.

Упражнение №3. Возьмите любой предмет со многими деталями, внимательно посмотрите на него, зафиксируйте в памяти и нарисуйте его на бумаге. Старайтесь вспомнить как можно больше деталей.

Если сразу не удается вспомнить все детали, не унывайте, ваш мозг еще не натренирован замечать их. Тренируйтесь и вы добьетесь успеха.

Вы уже нашли игуану? Если нет, мы покажем разгадку этой иллюзии.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.

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