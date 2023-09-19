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Оптична ілюзія: лише 5% людей можуть знайти ігуану на малюнку

19 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише 5% людей можуть знайти ігуану на малюнку
Де сховалася ігуана? Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Спробуйте знайти приховану ігуану на малюнку. Так ви дізнаєтеся, чи належите ви до 5% людей з надзвичайною спостережливістю.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Як розвинути спостережливість

Спостережливість можна натренувати. Найважливішою складовою є зорова пам’ять.

Вправа №1. Спробуйте скласти фоторобот своїх знайомих. Згадуйте деталі: посадка очей, форма носа, овал обличчя, родимки та шрами, товщина губ тощо.

Вправа №2. При наступній зустрічі зі знайомими, запам'ятовуйте обставини: приміщення, інтер’єр, меблі, освітлення, одяг ваших співрозмовників, поведінка, час тощо.

Вправа №3. Візьміть будь-який предмет з багатьма деталями, подивіться на нього уважно, зафіксуйте у пам'яті та намалюйте його на папері. Намагайтеся пригадати якнайбільше деталей.

Якщо одразу не вдається пригадати всі деталі, не сумуйте, ваш мозок ще не натренований помічати їх. Тренуйтеся й ви досягнете успіху.

Ви вже знайшли ігуану? Якщо ні, то ми покажемо розгадку цієї ілюзії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.

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