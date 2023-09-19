Оптична ілюзія: лише 5% людей можуть знайти ігуану на малюнку
Спробуйте знайти приховану ігуану на малюнку. Так ви дізнаєтеся, чи належите ви до 5% людей з надзвичайною спостережливістю.
Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.
Як розвинути спостережливість
Спостережливість можна натренувати. Найважливішою складовою є зорова пам’ять.
Вправа №1. Спробуйте скласти фоторобот своїх знайомих. Згадуйте деталі: посадка очей, форма носа, овал обличчя, родимки та шрами, товщина губ тощо.
Вправа №2. При наступній зустрічі зі знайомими, запам'ятовуйте обставини: приміщення, інтер’єр, меблі, освітлення, одяг ваших співрозмовників, поведінка, час тощо.
Вправа №3. Візьміть будь-який предмет з багатьма деталями, подивіться на нього уважно, зафіксуйте у пам'яті та намалюйте його на папері. Намагайтеся пригадати якнайбільше деталей.
Якщо одразу не вдається пригадати всі деталі, не сумуйте, ваш мозок ще не натренований помічати їх. Тренуйтеся й ви досягнете успіху.
Ви вже знайшли ігуану? Якщо ні, то ми покажемо розгадку цієї ілюзії.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.