Оптична ілюзія: лише 5% людей можуть знайти ігуану на малюнку

Де сховалася ігуана? Малюнок: Fresherslive

Спробуйте знайти приховану ігуану на малюнку. Так ви дізнаєтеся, чи належите ви до 5% людей з надзвичайною спостережливістю.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

Читайте також:

Як розвинути спостережливість

Спостережливість можна натренувати. Найважливішою складовою є зорова пам’ять.

Вправа №1. Спробуйте скласти фоторобот своїх знайомих. Згадуйте деталі: посадка очей, форма носа, овал обличчя, родимки та шрами, товщина губ тощо.

Вправа №2. При наступній зустрічі зі знайомими, запам'ятовуйте обставини: приміщення, інтер’єр, меблі, освітлення, одяг ваших співрозмовників, поведінка, час тощо.

Вправа №3. Візьміть будь-який предмет з багатьма деталями, подивіться на нього уважно, зафіксуйте у пам'яті та намалюйте його на папері. Намагайтеся пригадати якнайбільше деталей.

Якщо одразу не вдається пригадати всі деталі, не сумуйте, ваш мозок ще не натренований помічати їх. Тренуйтеся й ви досягнете успіху.

Ви вже знайшли ігуану? Якщо ні, то ми покажемо розгадку цієї ілюзії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.