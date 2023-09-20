Оптическая иллюзия: только 10% людей могут найти букву Q за 10 секунд

Где искать Q? Рисунок: Fresherslive

Пора проверить свою наблюдательность. Если вы достаточно внимательны, то попробуйте найти букву Q в этой оптической иллюзии за 10 секунд.

Задачу предложил сайт Freshers Live.

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Это сложная задача, и для большинства людей может быть проблематично найти букву Q за несколько секунд. Исследования показывают, что только 10% людей могут это сделать. Если вы еще не обнаружили букву Q, не беспокойтесь. Попытайтесь дать себе больше времени.

Вы нашли букву Q?

У вас еще есть время вернуться назад и поискать букву Q самостоятельно, прежде чем мы покажем, где она укрылась на рисунке ниже.

Надеемся, вы нашли Q самостоятельно. Если нет, то не огорчайтесь. Настал момент посмотреть, где находится буква Q.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали найти в оптических иллюзиях котенка и число 460 за несколько секунд.