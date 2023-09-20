Оптична ілюзія: лише 10% людей можуть знайти літеру Q за 10 секунд

Де шукати Q? Малюнок: Fresherslive

Час перевірити свою спостережливість. Якщо ви достатньо уважний, то спробуйте знайти літеру Q в цій оптичній ілюзії за 10 секунд.

Задачу запропонував сайт Freshers Live.

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Це складне завдання, і для більшості людей може бути проблематично знайти літеру Q за кілька секунд. Дослідження показують, що лише 10% людей можуть це зробити. Якщо ви досі не побачили літеру Q, не хвилюйтеся. Спробуйте дати собі більше часу.

Ви знайшли літеру Q?

У вас ще є час повернутися назад та пошукати літеру Q самостійно, перш ніж ми покажемо де вона сховалася на зображенні нижче.

Сподіваємось, ви знайшли Q самостійно. Якщо ні, то не засмучуйтеся. Настав момент подивитися, де знаходиться літера Q.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.