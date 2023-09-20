Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Оптична ілюзія: лише 10% людей можуть знайти літеру Q за 10 секунд arrow

Оптична ілюзія: лише 10% людей можуть знайти літеру Q за 10 секунд

20 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише 10% людей можуть знайти літеру Q за 10 секунд
Де шукати Q? Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Час перевірити свою спостережливість. Якщо ви достатньо уважний, то спробуйте знайти літеру Q в цій оптичній ілюзії за 10 секунд.

Задачу запропонував сайт Freshers Live.

Читайте також:

Це складне завдання, і для більшості людей може бути проблематично знайти літеру Q за кілька секунд. Дослідження показують, що лише 10% людей можуть це зробити. Якщо ви досі не побачили літеру Q, не хвилюйтеся. Спробуйте дати собі більше часу.

Ви знайшли літеру Q?

У вас ще є час повернутися назад та пошукати літеру Q самостійно, перш ніж ми покажемо де вона сховалася на зображенні нижче.

Сподіваємось, ви знайшли Q самостійно. Якщо ні, то не засмучуйтеся. Настав момент подивитися, де знаходиться  літера Q.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз