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Оптическая иллюзия для самых внимательных: найдите букву V за 15 секунд

22 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия для самых внимательных: найдите букву V за 15 секунд
Где находится буква V? Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Где-то среди многочисленных букв N спряталась одинокая V. Сделайте игру более интересной и попытайтесь сократить время решения до 5-10 секунд.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Если не выходит быстро найти букву V, то в этом нет ничего удивительного. Человек обычно обращает внимание на определенный предмет, а вся периферия остается вне зоны зрения. Человек старается не перегружаться большим количеством информации.

Есть несколько методов проверить уровень своих внимательности и концентрации. Несколько любопытных способов, которые можно найти на YouTube, предлагают Buki.

  • Flicker task. Суть теста состоит в том, что перед вашими глазами показывают поочередно два идентичных изображения всего с одним отличием между ними. Картинки сменяют друг друга менее чем за секунду, поэтому сложно "зацепиться" взглядом и найти отличающуюся деталь.
  • Change blindness experiment. На видео две маленькие команды перекидывают между собой мяч и нужно сосчитать количество пасов. Внимательный человек легко назовет количество пасов, но заметит ли он, что в кадре на несколько секунд появился человек в костюме гориллы и прошел сквозь группу игроков?

Надеемся, вы уже нашли букву V. Если нет, то не огорчайтесь, мы покажем, где она спряталась.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали разгадать несколько интересных спичечных головоломок — здесь и здесь.

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