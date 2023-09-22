Оптическая иллюзия для самых внимательных: найдите букву V за 15 секунд

Где находится буква V? Рисунок: Fresherslive

Где-то среди многочисленных букв N спряталась одинокая V. Сделайте игру более интересной и попытайтесь сократить время решения до 5-10 секунд.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Если не выходит быстро найти букву V, то в этом нет ничего удивительного. Человек обычно обращает внимание на определенный предмет, а вся периферия остается вне зоны зрения. Человек старается не перегружаться большим количеством информации.

Есть несколько методов проверить уровень своих внимательности и концентрации. Несколько любопытных способов, которые можно найти на YouTube, предлагают Buki.

Flicker task . Суть теста состоит в том, что перед вашими глазами показывают поочередно два идентичных изображения всего с одним отличием между ними. Картинки сменяют друг друга менее чем за секунду, поэтому сложно "зацепиться" взглядом и найти отличающуюся деталь.

. Суть теста состоит в том, что перед вашими глазами показывают поочередно два идентичных изображения всего с одним отличием между ними. Картинки сменяют друг друга менее чем за секунду, поэтому сложно "зацепиться" взглядом и найти отличающуюся деталь. Change blindness experiment. На видео две маленькие команды перекидывают между собой мяч и нужно сосчитать количество пасов. Внимательный человек легко назовет количество пасов, но заметит ли он, что в кадре на несколько секунд появился человек в костюме гориллы и прошел сквозь группу игроков?

Надеемся, вы уже нашли букву V. Если нет, то не огорчайтесь, мы покажем, где она спряталась.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали разгадать несколько интересных спичечных головоломок — здесь и здесь.