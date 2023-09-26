Проверьте свой уровень эмпатии — интересный тест

Интересный тест на определение уровня эмпатии. Фото: ТСН

Есть люди, которые способны сочувствовать другим, а есть те, которым совершенно безразлично на чувства окружающих. Чтобы проверить, к какому типажу людей вы относите себя, мы подготовили интересный тест, который поможет вам узнать, умеете ли вы сочувствовать другим людям.

Новини.LIVE предлагает пройти интересный тест, чтобы узнать уровень своей эмпатии.

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Ни для кого не секрет, что эмпатия – это способность чувствовать эмоции других людей, умение поставить себя на место окружающих, понимание мыслей и чувств других. Чтобы узнать, какой у вас уровень эмпатии, посмотрите на картинку, определите, что вы видите первым, и прочтите результаты.

Тест на характер — какой у вас уровень эмпатии

Если вы видите конфеты

Если вы сначала увидели конфеты на картинке, это значит, что, скорее всего, вы являетесь сочувственным и заботливым человеком. Вы умеете заботиться о других и всегда протягиваете руку помощи, если человеку это нужно в какой-то момент.

Ваша собственная жизнь питается любовью к окружающим, и вам доставляет большое удовольствие делать их счастливыми. Вы имеете собственные границы и хорошо знаете, как поддерживать их. Вы умеете находить настоящую радость даже в мельчайших вещах и очень часто настроены оптимистично.

Ваши близкие и знакомые искренне ценят ваше тепло, поэтому часто обращаются к вам, чтобы разрядиться.

Если вы видите кота

Если вы посмотрели на картинку и сначала увидели кота, это означает, что вы можете быть безразличнее других, но не в негативном плане. Собственная независимость очень ценна для вас, а в жизни вы не полагаетесь на счастье окружающих.

Вы самодостаточный и уверенный в себе человек, словно тот кот, но это вовсе не означает, что в жизни вам не хватает понимания или сопереживания. Это значит, что вы тщательно выбираете, когда следует разговаривать с другими людьми.

Вы очень тщательно также выбираете и то, как нужно относиться к своему окружению. Если кому-то удастся получить доверие, у вас автоматически появляется преданный друг.

Напомним, мы писали о том, как можно узнать свой характер по способу выдавливания зубной пасты.

Раньше мы рассказывали об интересном тесте, который поможет найти свою любовь.

Также мы сообщали о том, как узнать характер человека по цвету его глаз.