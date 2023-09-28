Почему в ваших отношениях возникают трудности — визуальный тест, который это объяснит

Визуальный тест на определение причин возникновения трудностей в отношениях. Фото: Infobae

В каждой влюбленной паре возникают определенные трудности, а кто-то постоянно ссорится со своими вторыми половинками, из-за чего приходится обращаться за помощью к специалистам. Но мы предлагаем вам пройти интересный визуальный тест, который поможет вам узнать причины трудностей.

Новини.LIVE подготовил для вас тест, который раскроет причины проблем в отношениях.

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Визуальный тест — почему у вас возникают трудности в отношениях

Чтобы определить, почему между вами и вашим любимым человеком постоянно возникают конфликты, посмотрите на картинку и определите, что вы увидели первым. Затем прочтите результаты и узнайте, почему у вас могут быть проблемы в отношениях.

Если вы видите дедушку с белой бородой

В этой ситуации это означает, что в новых отношениях вам мешают старые неудачные переживания. Скорее всего, ваш бывший или бывшая сделали вам очень больно. Поэтому вы не можете открыться другому человеку, ведь боитесь, что совершите ту же ошибку.

Просто выделите немного времени, чтобы восстановиться и поработать над травмой, которую вам нанесли в прошлых отношениях. После обновления вы можете почувствовать, что уже готовы к новым отношениям. Ни в коем случае не беспокойтесь о неудачах в прошлом, ведь поведение бывших не должно мешать новым отношениям.

Если вы видите двух белых птиц

В этой ситуации это означает, что вы ожидаете слишком много от новых отношений, ведь ищете идеальный для себя вариант. У вас очень высокие требования к новым отношениям, но ваш идеал существует только в вашей голове, поэтому не ждите "принца на белом коне", ведь так можно остаться одной.

Просто обратите внимание на обычных людей, и возможно, кто-то из этих людей сможет вас задеть и очаровать ваше сердце собственными недостатками, которые у него или у нее есть.

Если вы видите горы

Трудности в отношениях могут возникать по нескольким причинам, а горы — это эмоциональное отчуждение. Вам нужно много времени для того, чтобы вы смогли открыть свое сердце новому человеку. Вместо того, чтобы впустить человека к себе в сердце, вы отталкиваете его дальше.

Но не стоит бояться открыться человеку полностью, однако, сначала доверяйте своему партнеру постепенно и не заходите слишком далеко, пока не почувствуете, что вы готовы. Просто дайте себе время, и у вас найдется человек, который рано или поздно раскроет вашу истинную сущность.

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