Каховське водосховище під загрозою зникнення: яким країнам загрожує

"Під загрозою мільйони": яким країнам загрожує спуск води із Каховського водосховища
Через навмисний спуск води із Каховського водосховища під серйозною загрозою опиниться не лише південь України, а й взагалі країни всього Чорноморського регіону. Це може бути техногенна загроза європейського та світового масштабу.
Про це Новини.LIVE розповів Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем та міліорації НААН.
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"Постраждає не лише південь України, а й весь Чорноморський регіон — Румунія, Болгарія, Туреччина і навіть Грузія. На їхню територію випадатимуть опади із рештками різних водорослей та аквакультур. Це буде техногенна загроза європейського та світового масштабу", — відзначив Яцюк.
Сама Україна, яка мінімізувала продовольчу кризу у світі, матиме проблеми із забезпеченням власної продовольчої безпеки. Тепла зима може лише посилити проблему, через що у загальному доведеться боротися за кожен кубічний метр води.
"До Каховського водосховища прив'язані всі зрошувальні системи південної України. Тому під загрозою не просто сотні тисяч людей, а й декілька мільйонів. Без води можуть опинитися не лише люди, а й вся інфраструктура, що пов'язана із водними ресурсами Каховського водосховища", — підсумував він.
Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, росіяни навмисне спускають воду з Каховського водосховища, аби позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до неї.
Ворог намагається зробити життя українців ще більш нестерпним.
Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води. Через це 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до неї.