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"Під загрозою мільйони": яким країнам загрожує спуск води із Каховського водосховища

16 лютого 2023 18:26
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Каховське водосховище під загрозою зникнення: яким країнам загрожує
Постраждає не лише український південь, а й країни Чорноморського регіону
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Через навмисний спуск води із Каховського водосховища під серйозною загрозою опиниться не лише південь України, а й взагалі країни всього Чорноморського регіону. Це може бути техногенна загроза європейського та світового масштабу.

Про це Новини.LIVE розповів Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем та міліорації НААН.

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"Постраждає не лише південь України, а й весь Чорноморський регіон — Румунія, Болгарія, Туреччина і навіть Грузія. На їхню територію випадатимуть опади із рештками різних водорослей та аквакультур. Це буде техногенна загроза європейського та світового масштабу", — відзначив Яцюк.

каховське водосховище

Сама Україна, яка мінімізувала продовольчу кризу у світі, матиме проблеми із забезпеченням власної продовольчої безпеки. Тепла зима може лише посилити проблему, через що у загальному доведеться боротися за кожен кубічний метр води.

"До Каховського водосховища прив'язані всі зрошувальні системи південної України. Тому під загрозою не просто сотні тисяч людей, а й декілька мільйонів. Без води можуть опинитися не лише люди, а й вся інфраструктура, що пов'язана із водними ресурсами Каховського водосховища", — підсумував він.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, росіяни навмисне спускають воду з Каховського водосховища, аби позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до неї.

Ворог намагається зробити життя українців ще більш нестерпним. 
Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води. Через це 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до неї.

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