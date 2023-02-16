Каховське водосховище під загрозою зникнення: яким країнам загрожує

Постраждає не лише український південь, а й країни Чорноморського регіону

Через навмисний спуск води із Каховського водосховища під серйозною загрозою опиниться не лише південь України, а й взагалі країни всього Чорноморського регіону. Це може бути техногенна загроза європейського та світового масштабу.

Про це Новини.LIVE розповів Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем та міліорації НААН.

"Постраждає не лише південь України, а й весь Чорноморський регіон — Румунія, Болгарія, Туреччина і навіть Грузія. На їхню територію випадатимуть опади із рештками різних водорослей та аквакультур. Це буде техногенна загроза європейського та світового масштабу", — відзначив Яцюк.

Сама Україна, яка мінімізувала продовольчу кризу у світі, матиме проблеми із забезпеченням власної продовольчої безпеки. Тепла зима може лише посилити проблему, через що у загальному доведеться боротися за кожен кубічний метр води.

"До Каховського водосховища прив'язані всі зрошувальні системи південної України. Тому під загрозою не просто сотні тисяч людей, а й декілька мільйонів. Без води можуть опинитися не лише люди, а й вся інфраструктура, що пов'язана із водними ресурсами Каховського водосховища", — підсумував він.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, росіяни навмисне спускають воду з Каховського водосховища, аби позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до неї.

Ворог намагається зробити життя українців ще більш нестерпним.

Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води. Через це 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до неї.