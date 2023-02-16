Каховское водохранилище под угрозой исчезновения: каким странам грозит

Пострадает не только украинский юг, но и страны Черноморского региона

Из-за умышленного спуска воды из Каховского водохранилища под серьезной угрозой окажется не только юг Украины, но и вообще страны всего Черноморского региона. Это может быть техногенная угроза европейского и мирового масштаба.

Об этом сообщил Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и милиорации НААН.

"Пострадает не только юг Украины, но и весь Черноморский регион — Румыния, Болгария, Турция и даже Грузия. На их территорию будут выпадать осадки с остатками различных водорослей и аквакультур. Это будет техногенная угроза европейского и мирового масштаба", — отметил Яцюк.

Сама Украина, минимизировавшая продовольственный кризис в мире, будет иметь проблемы с обеспечением собственной продовольственной безопасности. Теплая зима может только усугубить проблему, из-за чего в общем придется бороться за каждый кубический метр воды.

"К Каховскому водохранилищу привязаны все оросительные системы южной Украины. Поэтому под угрозой не просто сотни тысяч человек, но и несколько миллионов. Без воды могут оказаться не только люди, но и вся инфраструктура, связанная с водными ресурсами Каховского водохранилища", – подытожил он.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россияне умышленно спускают воду из Каховского водохранилища, чтобы лишить украинцев, получающих воду из Днепра, доступа к ней.

Враг пытается сделать жизнь украинцев еще более невыносимой.

После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды. Поэтому 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к ней.