Каховское водохранилище под угрозой исчезновения: каким странам грозит

"Под угрозой миллионы": каким странам грозит спуск воды из Каховского водохранилища
Из-за умышленного спуска воды из Каховского водохранилища под серьезной угрозой окажется не только юг Украины, но и вообще страны всего Черноморского региона. Это может быть техногенная угроза европейского и мирового масштаба.
Об этом сообщил Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и милиорации НААН.
-
Омбудсман Дмитрий Лубинец выступил против отмены 8 марта
-
"Днепр-1" усилил состав еще двумя бразильцами: что это за игроки
-
Какой праздник отмечают 17 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Украина вернула из плена 100 воинов и одного гражданского
-
Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж
-
Полицейские Киевщины спасли от самоубийства 43-летнего мужчину
-
Помощь от Красного Креста 2500 грн: кто имеет право и как получить
-
Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников
-
"Вагнеровцы", заключенные или кадровые войска: кто воюет в Луганской области со стороны оккупантов
-
На "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране
"Пострадает не только юг Украины, но и весь Черноморский регион — Румыния, Болгария, Турция и даже Грузия. На их территорию будут выпадать осадки с остатками различных водорослей и аквакультур. Это будет техногенная угроза европейского и мирового масштаба", — отметил Яцюк.
Сама Украина, минимизировавшая продовольственный кризис в мире, будет иметь проблемы с обеспечением собственной продовольственной безопасности. Теплая зима может только усугубить проблему, из-за чего в общем придется бороться за каждый кубический метр воды.
"К Каховскому водохранилищу привязаны все оросительные системы южной Украины. Поэтому под угрозой не просто сотни тысяч человек, но и несколько миллионов. Без воды могут оказаться не только люди, но и вся инфраструктура, связанная с водными ресурсами Каховского водохранилища", – подытожил он.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, россияне умышленно спускают воду из Каховского водохранилища, чтобы лишить украинцев, получающих воду из Днепра, доступа к ней.
Враг пытается сделать жизнь украинцев еще более невыносимой.
После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды. Поэтому 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к ней.