Російський кат отримав підозру СБУ

Боєць СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією задокументували воєнні злочини, скоєні заступником начальника "виправної колонії №7" у Володимирській області РФ. Йдеться про громадянина Росії Олексія Хавецького.

Про це повідомляє Служба безпеки України у понеділок, 6 січня.

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Що відомо про справу

З кінця травня 2023 року до лютого 2024 року Хавецький особисто брав участь у тортурах українських військовополонених. Серед методів катувань:

— використання електричного струму;

— натравлювання сторожових собак;

— регулярні побиття;

— тривале позбавлення їжі, води та медичної допомоги;

— утримання в промерзлих камерах без опалення або на відкритому повітрі при низьких температурах.

Катування мали на меті "вибити" зізнання у сфабрикованих справах або змусити полонених до співпраці з окупантами.

На основі зібраних доказів Хавецькому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Попри те, що злочинець перебуває в Росії, тривають заходи, спрямовані на його пошук і притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, Україна фіксує вчинені злочини Росії ще з 2014 року, однак з початком повномасштабного вторгнення їх стало в рази більше. Наразі встановили вже понад 150 тисяч воєнних злочинів РФ в Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Обговорили створення спеціального трибуналу для Росії, аби покарати її та притягнути до відповідальності.