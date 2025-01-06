Російський кат отримав підозру СБУ

Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією задокументували воєнні злочини, скоєні заступником начальника "виправної колонії №7" у Володимирській області РФ. Йдеться про громадянина Росії Олексія Хавецького.
Про це повідомляє Служба безпеки України у понеділок, 6 січня.
Що відомо про справу
З кінця травня 2023 року до лютого 2024 року Хавецький особисто брав участь у тортурах українських військовополонених. Серед методів катувань:
— використання електричного струму;
— натравлювання сторожових собак;
— регулярні побиття;
— тривале позбавлення їжі, води та медичної допомоги;
— утримання в промерзлих камерах без опалення або на відкритому повітрі при низьких температурах.
Катування мали на меті "вибити" зізнання у сфабрикованих справах або змусити полонених до співпраці з окупантами.
На основі зібраних доказів Хавецькому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою).
Попри те, що злочинець перебуває в Росії, тривають заходи, спрямовані на його пошук і притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, Україна фіксує вчинені злочини Росії ще з 2014 року, однак з початком повномасштабного вторгнення їх стало в рази більше. Наразі встановили вже понад 150 тисяч воєнних злочинів РФ в Україні.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Обговорили створення спеціального трибуналу для Росії, аби покарати її та притягнути до відповідальності.
Читайте Новини.LIVE!