Российский палач получил подозрение СБУ

Боец СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задокументировали военные преступления, совершенные заместителем начальника "исправительной колонии №7" во Владимирской области РФ. Речь идет о гражданине России Алексее Хавецком.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в понедельник, 6 января.

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Алексей Хавецкий. Фото: СБУ

Что известно о деле

С конца мая 2023 года до февраля 2024 года Хавецкий лично участвовал в пытках украинских военнопленных. Среди методов пыток:

— использование электрического тока;

— натравливание сторожевых собак;

— регулярные избиения;

— длительное лишение пищи, воды и медицинской помощи;

— содержание в промерзших камерах без отопления или на открытом воздухе при низких температурах.

Истязания имели целью "выбить" признания по сфабрикованным делам или принудить пленных к сотрудничеству с оккупантами.

На основе собранных доказательств Хавецкому заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Несмотря на то, что преступник находится в России, продолжаются мероприятия, направленные на его поиск и привлечение к ответственности.

Напомним, Украина фиксирует совершенные преступления России еще с 2014 года, однако с началом полномасштабного вторжения их стало в разы больше. Сейчас установили уже более 150 тысяч военных преступлений РФ в Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Обсудили создание специального трибунала для России, чтобы наказать ее и привлечь к ответственности.