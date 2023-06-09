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Підручник з окопу: як вчитель писав книжку на передовій

9 червня 2023 01:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Підручник з окопу: як вчитель писав книжку на передовій
Підручник, який написав вчитель в окопі, вже друкують. Фото: suspilne.media
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Підручник з української мови для учнів 5 та 6 класів написав прямо в окопі вчитель та військовий ЗСУ Тарас Ткачук. Один навчальний посібник вже пройшов усі перевірки та затвердження. Його вже почали друкувати для навчання.  

Про це повідомляє "Суспільне. Новини".

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Повідомляється, що вчитель з Вінниці приєднався до лав територіальної оборони минулого року. Розповідає, як працював над підручником для своїх учнів.   

"Працював у вільний час, коли було тихо і більш менш безпечно, але бувало і під обстрілами. Дійсно, це рятувало. Я перемикався. О, тема: прикметник, якісний, відносний. Що ж це цим дітям дати таке цікаве", — згадує військовий з позивним "Доцент".

Писати учбовий посібник йому допомагала колега Анастасія Онатій.

Зізнається, що над підручником Тарас Ткачук працював дуже сумлінно. Особиво важко було, коли залишалися без зв'язку. Каже, іноді завдання надсилав смс-повідомленнями.

За підручник української мови, який написав Тарас Ткачук і Анастасія Онатій вже проголосували майже 40 тисяч вчителів. Тож йому мають внести до шкільної програми та надрукувати за державний кошт. 

Нагадаємо, українські воїни не перестають читати навіть на фронті. За будь-якої нагоди вони потребують літератури. Мінкульт разом з ГО "Культурний десант" просять усіх небайдужих українців поповнити та оновити військові книгозбірні

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