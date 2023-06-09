Учебник из окопа: как учитель писал книгу на передовой

Учебник, который написал учитель в окопе, уже печатают. Фото: suspilne.media

Учебник по украинскому языку для учащихся 5 и 6 классов написал прямо в окопе учитель и военный ВСУ Тарас Ткачук. Одно учебное пособие уже прошло все проверки и утверждения. Его уже начали печатать для учебы.

Об этом сообщает "Суспільне Новини".

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Сообщается, что учитель из Винницы присоединился к рядам территориальной обороны в прошлом году. Рассказывает, как работал над учебником для своих учеников.

"Работал в свободное время, когда было тихо и более или менее безопасно, но бывало и под обстрелами. Действительно, это спасало. Я переключался. О, тема: прилагательное, качественное, относительное. Что же этим детям дать такое интересное", — вспоминает военный с позывным "Доцент".

Писать учебное пособие ему помогала коллега Анастасия Онатий.

Признается, что над учебником Тарас Ткачук работал очень добросовестно. Особенно трудно было, когда оставались без связи. Говорит, иногда задания посылал смс-сообщениями.

За учебник украинского языка, который написал Тарас Ткачук и Анастасия Онатий, уже проголосовали почти 40 тысяч учителей. Поэтому его должны внести в школьную программу и напечатать за государственный счет.

Напомним, украинские воины не перестают читать даже на фронте. При любом случае они нуждаются в литературе. Минкульт вместе с ОО "Культурный десант" просят всех неравнодушных украинцев пополнить и обновить военные библиотеки.