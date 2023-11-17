Пєсков поплакався про бідне життя своєї доньки, яка живе у розкішному районі Франції

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS

Прессекретар президента Дмитро Пєсков розповів, що його дочка Єлизавета жила в столиці Франції "дуже бідно, у спартанських умовах". Ще у 2017 році Олексій Навальний з'ясував, що дочці Пєскова належало 25% у компанії, яка володіє квартирою в елітному районі Парижа.

Про це повідомив Дмитро Пєсков.

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"Складне" життя доньки Пєскова у Франції

Представник президента зазначив, що у його доньки, якій 25 років, було складне життя та навчання як у Росії, так і у Франції з 2010 року. Він також розповів про великі плани своєї доньки на власну кар'єру.

"Вона завжди жила там дуже бідно, за дуже спартанських умов. Власне, ніколи не була "мажором". І їй довелося долати величезну кількість труднощів, вона довго шукала себе. Слава Богу, що зараз налагодилось і все нормально", — сказав Пєсков.

Статки доньки Пєскова

У 2017 році Олексій Навальний з'ясував, що французька юрособа SIRIUS, яка на той момент належала на 25% Пєсковій та на 75% її матері Катерині Солоцинській, у 2016 році купила в Парижі квартиру площею 180 квадратних метрів. У квартирі є передпокій, вітальня, чотири спальні, три санвузли, пральня та балкон.

За інформацією Навального, апартаменти знаходяться у престижному районі в центрі Парижа, де найдорожчі квартири. Її вартість, згідно з документами, які опублікував політик, становила 1,77 млн євро.

Як зазначав Навальний, колишня родина Пєскова, згідно з задекларованими доходами, не мала грошей на купівлю цієї нерухомості. Із цього він робив висновок, що гроші було отримано корупційним шляхом.

"Кажуть, що я купив квартиру в Парижі, це не так, це не відповідає дійсності. Це наклеп. Тому тут нема чого коментувати", — відповів Пєсков.

Сама Пєскова написала тоді в своєму Instagram "у когось бомбить" і відмітила Навального.

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував візит Алли Пугачової до Росії. Він зазначив, що процес виїзду та повернення до країни є постійним процесом і така ситуація у всіх країн.