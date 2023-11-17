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Песков поплакался о бедной жизни своей дочери, живущей в роскошном районе Франции

17 ноября 2023 14:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Песков поплакался о бедной жизни своей дочери, живущей в роскошном районе Франции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что его дочь Елизавета жила в столице Франции "очень бедно, в спартанских условиях". Еще в 2017 году Алексей Навальный выяснил, что дочери Пескова принадлежало 25% в компании, владеющей квартирой в элитном районе Парижа.

Об этом сообщил Дмитрий Песков.

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"Сложная" жизнь дочери Пескова во Франции

Представитель президента отметил, что у его дочери, которой 25 лет, была сложная жизнь и обучение, как в России, так и во Франции с 2010 года. Он также рассказал о больших планах своей дочери на свою карьеру.

"Она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях. Собственно, никогда не была "мажором". И ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя. Слава Богу, что сейчас наладилось и все нормально", — сказал Песков.

Состояние дочери Пескова

В 2017 году Алексей Навальный выяснил, что французское юрлицо SIRIUS, принадлежавшее на тот момент на 25% Песковой и на 75% ее матери Екатерине Солоцинской, в 2016 году купило в Париже квартиру площадью 180 квадратных метров. В квартире есть прихожая, гостиная, четыре спальни, три санузла, прачечная и балкон.

По информации Навального, апартаменты находятся в престижном районе в центре Парижа, где самые дорогие квартиры. Ее стоимость, согласно документам, опубликованным политиком, составила 1,77 млн евро.

Как отмечал Навальный, у бывшей семьи Пескова, согласно задекларированным доходам, не было денег на покупку этой недвижимости. Из этого он сделал итог, что деньги были получены коррупционным путем.

"Говорят, что я купил квартиру в Париже, это не так, это не соответствует действительности. Это клевета. Поэтому здесь нечего комментировать" , — ответил Песков.

Сама Пескова написала тогда в своем Instagram "у кого-то бомбит" и заметила Навального.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал визит Аллы Пугачевой в Россию. Он отметил, что процесс выезда и возвращения в страну есть постоянным процессом и такая ситуация у всех стран.

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