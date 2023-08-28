Пішла до магазину та не повернулась: у Бучі розшукують 16-річну дівчину

Зникла Анастасія в Бучі. Фото: поліція Київщини

У Бучі 16-річна дівчинка вийшла прогулятися до магазину та не повернулась. Дитина разом з батьками приїхали до міста в гості до знайомих.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Сьогодні, 28 серпня, поліціянти отримали повідомлення від батьків про те, що напередодні о 22:30 Анастасія вийшла прогулятися та зникла в невідомому напрямку.

"На пошуки неповнолітньої оперативно були залучені підрозділи поліції Київщини, зокрема працівники Відділення поліції № 1 Бучанського управління поліції: кримінальна поліція, групи реагування патрульної поліції, кінологи, поліцейський офіцер громади, а також ДФТГ, орієнтовано громадськість", — кажуть поліціянти.

За якими прикметами шукати дитину

Дівчинці на вигляд 16 років, зріст —близько 150 сантиметрів, середньої статури, овальне обличчя, очі темні.

Була одягнута в білу сорочку та штани в клітинку.

"При отриманні будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваної просимо повідомити за телефоном — 063-574-50-98 або на спецлінію "102"", — додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці протягом минулої доби патрульні отримали три повідомлення про зникнення дітей. Один із таких інцидентів стався в Дарницькому районі Києва. Там після сварки з мамою 15-річна донька вибігла на вулицю в невідомому напрямку.