Пошла в магазин и не вернулась: в Буче разыскивают 16-летнюю девушку

Исчезла Анастасия в Буче. Фото: полиция Киевщины

В Буче 16-летняя девочка вышла прогуляться в магазин и не вернулась. Ребенок вместе с родителями приехали в город в гости к знакомым.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Сегодня, 28 августа, полицейские получили уведомления от родителей о том, что накануне в 22:30 Анастасия вышла прогуляться и исчезла в неизвестном направлении.

"На поиски несовершеннолетней оперативно были привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Отделения полиции № 1 Бучанского управления полиции: криминальная полиция, группы реагирования патрульной полиции, кинологи, полицейский офицер общины, а также ДФТГ, ориентирована общественность", — говорят полицейские.

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Девочке на вид 16 лет, рост — около 150 сантиметров, среднего телосложения, овальное лицо, глаза темные.

Была одета в белую рубашку и штаны в клеточку.

"При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой просим сообщить по телефону — 063-574-50-98 или на спецлинию "102"", — добавили правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в столице за прошедшие сутки патрульные получили три сообщения об исчезновении детей. Один из таких инцидентов произошел в Дарницком районе Киева. Там после ссоры с мамой 15-летняя дочь выбежала на улицу в неизвестном направлении.