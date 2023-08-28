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Пошла в магазин и не вернулась: в Буче разыскивают 16-летнюю девушку

28 августа 2023 11:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пошла в магазин и не вернулась: в Буче разыскивают 16-летнюю девушку
Исчезла Анастасия в Буче. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Буче 16-летняя девочка вышла прогуляться в магазин и не вернулась. Ребенок вместе с родителями приехали в город в гости к знакомым.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Сегодня, 28 августа, полицейские получили уведомления от родителей о том, что накануне в 22:30 Анастасия вышла прогуляться и исчезла в неизвестном направлении.

"На поиски несовершеннолетней оперативно были привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Отделения полиции № 1 Бучанского управления полиции: криминальная полиция, группы реагирования патрульной полиции, кинологи, полицейский офицер общины, а также ДФТГ, ориентирована общественность", — говорят полицейские.

По каким приметам искать ребенка

Девочке на вид 16 лет, рост — около 150 сантиметров, среднего телосложения, овальное лицо, глаза темные.

Была одета в белую рубашку и штаны в клеточку.

"При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой просим сообщить по телефону — 063-574-50-98 или на спецлинию "102"", — добавили правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в столице за прошедшие сутки патрульные получили три сообщения об исчезновении детей. Один из таких инцидентов произошел в Дарницком районе Киева. Там после ссоры с мамой 15-летняя дочь выбежала на улицу в неизвестном направлении.

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