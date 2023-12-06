Пішов у країну Кобзона — Тищенко про смерть Киви та його диверсійну діяльність

Народний депутат Микола Тищенко. Фото: УНІАН

Народний депутат Микола Тищенко прокоментував смерть зрадника Іллі Киви. Він, зокрема, назвав його диверсантом, який з перших днів у політиці підтримував Росію та її наративи.

Про це Микола Тищенко заявив в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Тищенко прокоментував смерть Киви

"Це був один із ключових організаторів виготовлення та поширення синтетичних наркотиків в Україні. Більше того, це був один із ключових організаторів ботоферм, з якими сьогодні ми боремося. Він, якщо ви пам'ятаєте, керував ОБМОН в Національній поліції в часи Авакова", — наголосив Тищенко. І додав, що з перших днів у політичній діяльності Ілля Кива підтримував Росію та діяв, згідно її наративів.

"Ще один диверсант, який працював на країну-агресора, пішов у країну Кобзона", — сказав Тищенко.

Народний депутат підкреслив, що його команда наразі працює над тим, щоб ліквідувати усі ДРГ, які організовані Кивою. Серед них, як каже Тищенко, відомі прізвища, які, на сьогоднішній день, мають потужний політичний, економічний та фінансовий ресурс.

Що відомо про смерть Киви

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть Іллі Киви. Його тіло знайшли у Підмосков'ї.

Згодом інформацію про смерть зрадника Киви підтвердили в СБУ. Це стало нібито чергою операцію українських спецслужб.