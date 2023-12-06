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Ушел в страну Кобзона — Тищенко о смерти Кивы и его диверсионной деятельности

6 декабря 2023 18:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ушел в страну Кобзона — Тищенко о смерти Кивы и его диверсионной деятельности
Народный депутат Николай Тищенко. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Николай Тищенко прокомментировал смерть предателя Ильи Кивы. Он, в частности, назвал его диверсантом, который с первых дней в политике поддерживал Россию и ее нарративы.

Об этом Николай Тищенко заявил в ефире Новини.LIVE.

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Тищенко прокомментировал смерть Кивы

"Это был один из ключевых организаторов изготовления и распространения синтетических наркотиков в Украине. Более того, это был один из ключевых организаторов ботоферм, с которыми мы сегодня боремся. Он, если вы помните, руководил ОБМОН в Национальной полиции во времена Авакова", — подчеркнул Тищенко. И добавил, что с первых дней в политической деятельности Илья Кива поддерживал Россию и действовал согласно ее нарративам.

"Еще один диверсант, работавший на страну-агрессора, ушел в страну Кобзона", — сказал Тищенко.

Народный депутат подчеркнул, что его команда сейчас работает над тем, чтобы ликвидировать все ДРГ, организованные Кивой. Среди них, как говорит Тищенко, известны фамилии, которые на сегодняшний день имеют мощный политический, экономический и финансовый ресурс.

Что известно о смерти Кивы

Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти Ильи Кивы. Его тело обнаружили в Подмосковье.

Впоследствии информацию о смерти предателя Кивы подтвердили в СБУ. Это стало якобы очередь операция украинских спецслужб.

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