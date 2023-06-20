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Після фейків про "кому" Буданов з'явився на людях з новою зачіскою: фото

20 червня 2023 16:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Після фейків про "кому" Буданов з'явився на людях з новою зачіскою: фото
Голова ГУР Кирило Буданов на зустрічі з послом Японії в Україні. Фото: facebook/edzhaparova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 20 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілись із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Попри російські фейки про смерть та поранення голови української розвідки він живий та здоровий.

Про це повідомила Еміне Джапарова у своєму Facebook.

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Під фото з неушкодженим та живим Будановим Джапорова написала, що вони дискутували, обмінювались думками, планували із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

"Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові", — підкреслила перша заступниця МЗС, тим самим розвіюючи російські фейки про поранення та смерть очільника української розвідки.

нова зачіска Кирила Буданова
Зустріч Буданова з послом Японії. Фото: facebook/edzhaparova

Нова зачіска Буданова

На зустрічі з японським послом Кирило Будано з'явився у військові формі та новою зачіскою. 

нова зачіска Кирила Буданова
Кирило Буданов з новою зачіскою. Фото: facebook/edzhaparova 

скріншот

Нагадаємо, декілька днів тому Росія поширила черговий фейк про "смерть керівника ГУР Кирила Буданова". Вони заявили буцімто начальник розвідки помер від численних поранень. Окрім того, пропагандисти посилалися на німецьке ЗМІ.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Кирило Буданов тішиться новим фейкам про себе і вони навіть підіймають йому настрій. 

Сам генерал-майор і голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов з іронією відповів на фейки, що розповсюджуються російськими ЗМІ про його передбачувану "смерть/поранення/кому". При цьому Буданов сказав, що в Україні створюється "спецзагін безсмертних командувачів".  

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