После фейков о "коме" Буданов появился на людях с новой прической: фото

Глава ГУР Кирилл Буданов на встрече с послом Японии в Украине. Фото: facebook/edzhaparova

Во вторник, 20 июня, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретились с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Несмотря на российские фейки о смерти и ранении главы украинской разведки, он жив и здоров.

Об этом сообщила Эмине Джапарова в своем Facebook.

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Под фото с невредимым и живым Будановым Джапорова написала, что они дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

"Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", — подчеркнула первая заместитель МИД, тем самым развеивая российские фейки о ранениях и смерти главы украинской разведки.

Встреча Буданова с послом Японии. Фото: facebook/edzhaparova

Новая прическа Буданова

На встрече с японским послом Кирилл Буданов появился в военной форме и новой прической.

Кирилл Буданов с новой прической. Фото: facebook/edzhaparova

Напомним, несколько дней назад Россия распространила очередной фейк о "смерти руководителя ГУР Кирилла Буданова". Они заявили, что начальник разведки скончался от многочисленных ранений. Кроме того, пропагандисты ссылались на германское СМИ.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Кирилл Буданов радуется новым фейкам о себе и они даже поднимают ему настроение.

Сам генерал-майор и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с иронией ответил на фейки, распространяемые российскими СМИ о его предполагаемой "смерти/ранении/коме". При этом Буданов сказал, что в Украине создается "спецотряд бессмертных командующих".