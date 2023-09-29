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Після Нового року деякі українці можуть залишитись без пенсії: кому не пощастить

29 вересня 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Після Нового року деякі українці можуть залишитись без пенсії: кому не пощастить
Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Якщо до Нового року пенсіонери-внутрішно переміщені особи не пройдуть верифікацію, вони можуть залишитися без виплат.

Про це попереджають у Мінсоцполітики.

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Верифікація особистості

Аби не втратити виплати з Нового року внутрішно переміщені особи мають пройти верифікацію. Тобто підтвердити особистість і свої дані. Це можна зробити двома стособами.

  • Онлайн:

Підтвердження вашої особистості може відбуватися через відео-конфеенцію з уповноваженими особами.

  • Офлайн:

Дл яцього потрібно звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку". Співробітник проведе ідентифікацію.

При собі потрібно мати документ, що засвідчує особу. Під час процедури вам доведеться провести фінансову операцію з використанням PIN-коду.

Повідомляється, що деякі громадяни мають право отримувати пенсію і за кордоном. Кошти можуть надходити на рахунок або ж видаватися через пошту. Поки що, "Укрпошта" здійснює міжнародні перекази лише у Польщу, однак згодом, цей експеримент може розповсюдитись і на інші країни.

Нагадаємо, в Україні 2024 року влада обіцяє здійснити перерахунок пенсійних виплат за три етапи. Перший стартує вже на початку нового року.

У підсумку — мінімальна сума пенсії за віком для громадян, які досягнули 65 років, становитиме 40% від рівня мінімальної зарплати.

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