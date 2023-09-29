Після Нового року деякі українці можуть залишитись без пенсії: кому не пощастить
Якщо до Нового року пенсіонери-внутрішно переміщені особи не пройдуть верифікацію, вони можуть залишитися без виплат.
Про це попереджають у Мінсоцполітики.
Верифікація особистості
Аби не втратити виплати з Нового року внутрішно переміщені особи мають пройти верифікацію. Тобто підтвердити особистість і свої дані. Це можна зробити двома стособами.
- Онлайн:
Підтвердження вашої особистості може відбуватися через відео-конфеенцію з уповноваженими особами.
- Офлайн:
Дл яцього потрібно звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку". Співробітник проведе ідентифікацію.
При собі потрібно мати документ, що засвідчує особу. Під час процедури вам доведеться провести фінансову операцію з використанням PIN-коду.
Повідомляється, що деякі громадяни мають право отримувати пенсію і за кордоном. Кошти можуть надходити на рахунок або ж видаватися через пошту. Поки що, "Укрпошта" здійснює міжнародні перекази лише у Польщу, однак згодом, цей експеримент може розповсюдитись і на інші країни.
Нагадаємо, в Україні 2024 року влада обіцяє здійснити перерахунок пенсійних виплат за три етапи. Перший стартує вже на початку нового року.
У підсумку — мінімальна сума пенсії за віком для громадян, які досягнули 65 років, становитиме 40% від рівня мінімальної зарплати.